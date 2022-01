Marina Salazar: La mamá de la teta de Rigoberta Bandini

Casi 500 kilómetros separan a Rigoberta Bandini, inmersa en el Benidorm Fest, y a Marina Salazar, diseñadora gráfica y profesora en Bau (Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona). Pero están unidas por una teta. Mientras todos asistíamos a la interpretación del alter ego de Paula Ribó en el escenario de la semifinal del jueves, tumbada en el suelo mientras se proyectaban imágenes alegóricas, cuando la cámara la acompañó al incorporarse, una teta gigante invadió la actuación como había prometido la cantante.

Momento cumbre de la actuación de Rigoberta FOTO: noquedatinte Cortesía de Marina Salazar

Abrumada por el éxito y el reconocimiento, Marina Salazar está muy contenta de haber contribuido al éxito de Bandini en el festival de Benidorm: “La teta me parece apoteósica”. Pero, cómo llega la teta creada por Marina al escenario de la semifinal? “Todo viene porque yo estudio en Bau, en esa universidad de diseño donde doy clases, y hay un chico que estudió moda a la par que yo. Los dos hicimos juntos la carrera, estuvimos viviendo juntos y somos muy amigos: Joan Ros. Él es amigo de Rigoberta y el que le ha diseñado el vestuario para la actuación. Entonces él le enseño a Rigoberta mis diseños. En plan ‘mira pues esta chica que yo la conozco, que creo que te puede encajar mucho con lo que haces’ y ahí fue el flechazo”.

Primero hay que conocer el proceso de la creación de la teta. Marina cuenta a LA RAZÓN que “fabrico mi primera teta en el 2017, hace cinco años en Bau cuando terminé la carrera, hizo un máster en investigación y experimentación en diseño, y resulta que es un proyecto especulativo sobre el pecho y pone el pecho en el centro del universo”. Ya entonces eran piezas “especulativas desde el diseño; algo como muy experimental y muy loco realmente”.

Variables y origen de la famosa teta FOTO: Noquedatinte Cortesía de Marina Salazar

Pero pronto se da cuenta de que no es sólo un proyecto, si no que lo traspasa y “creé algo muy potente, porque yo tampoco sabía qué dimensiones tenía esto. Yo vengo del diseño gráfico, para mí mi trabajo era pantalla, crear identidades gráficas y todo muy digital, luego llega la parte analógica de la impresión, pero a mi me interesaba mucho el volumen, pero yo nunca había estudiado escultura ni ni tenía sabía cómo hacerlo”. Al principio comienza con figuras de segunda mano para darles “un rediseño, y darles una nueva vida. Trabajar mucho con el humor, con la crítica, con la reivindicación...”.

Y la teta “surge de una asignatura y de un proyecto y poco a poco con este proyecto la incluyo dentro. No es una figurita de porcelana, es una pieza de plástico que va de bola del mundo, como la compro, a la transformación que le hago. Pero bueno, la incluyo dentro de toda la colección de ‘lovejects’, objetos con amor”. En su propia web Marina cuenta la inspiración para el proyecto: “Cuenta la mitología griega que Hera y Atene paseaban por el campo cuando vieron a un niño que descansaba sobre la hierba. Atenea convenció a Hera de que lo amamantara y ésta accedió. Hércules, chupó la leche con tanta fuerza que hirió a la diosa, esta lo apartó y la leche salió de su pecho vertiginosamente originando así la Vía Láctea, proveniente de “lactancia. Así situamos al pecho como ser creador, contenedor del elixir divino y fuente de la vida”.

La teta del Benidorm Fest

Todo el mundo quedó impresionado con la teta que apareció en el escenario que Salazar nos confirma que se creó en un tiempo récord. Evidentemente es de cartón piedra y”se ha producido en Valencia, de hecho el el proceso de la teta, lo han hecho unos falleros, porque claro hacer una teta de esas dimensiones, megaenorme, hay que tener toda una infraestructura y luego además hay que saber de materialidades a ese tamaño”.

Marina estará la noche del sábado pegada a la televisión porque se encuentra en Barcelona: “Me hubiese encantado estar, pero es que yo soy profe de diseño y tenía clases”. Pero tiene claro que “ahora, si vamos a Eurovisión, yo voy a Turín”, porque alguien tendrá que llevarla: “Yo me la llevo a rastras, rodando”, bromea la mamá de la mama más famosa de España.