Benidorm Fest: hablamos con Joan Ros Garrofé, el diseñador del vestido de Rigoberta Bandini

El Benidorm Fest está resultando un éxito por encima de lo esperado en el que tres artistas parecen jugarse la plaza en Turín. Chanel, Tanxugueiras y Rigoberta Bandini se han convertido en las grandes favoritas para lograr el billete a Italia. El video de la actuación de Bandini lleva menos de 48 horas publicado en Youtube y ya cuenta con más de 1.400.000 visitas. Durante esos tres minutos, Rigoberta (cuyo verdadero nombre es Paula Ribó) se mueve con un vestido ‘de novia’ donde aparecen palabras como ‘tetas’, ‘mamá’, ‘belleza’ o ‘Nico’, el nombre del hijo de la cantante. Pero, ¿quién está detrás de esa creación que ya se podría decir que ha pasado a ser un icono?

Su diseñador se formó en la prestigiosa escuela Central Saint Martins, de donde salieron entre otros, John Galliano y Alexander McQueen; ha colaborado con Martin Lamothe, ha sido Premio Nacional de Diseño Emergente de la Generalitat de Cataluña por su proyecto Isometric, y acaba de encargarse del relanzamiento de la firma Armand Basi además de ser coordinador del departamento de moda de BAU, el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona. Pero, pese a todo, Joan Ros Garrofé se enfrenta hoy al que posiblemente sea su creación más mediática.

- ¿Cómo llegasteis a ese vestido?

- Mi mejor amigo es también amigo de Paula y cuando se pusieron a hablar del vestuario pensaron en mí. El proceso fue muy guay porque nos entendimos muy rápido. Me mandaron el moodboard de la actuación y al cabo de una hora les mandé ideas. Teníamos que hacer referencias a las abuelas, a esas personas que pase lo que pase siempre están ahí y así nació la imagen de los tapetes. Pero también buscábamos movimiento para el vestido, por lo que optamos por un tejido de novia cortado al láser donde podíamos dibujar lo que nos diera la gana, imitando a los tapetes. Así aparecieron el ojo, la emperatriz o las palabras que se pueden ver en el traje. El proceso fue muy rápido porque tanto el vestido, como el mono que lleva y el vestuario del resto del grupo se hizo en dos semanas.

La cantante Rigoberta Bandini en la segunda semifinal del 'Benidorm Fest'. FOTO: RTVE RTVE

- ¿Y qué reacción has visto en la gente?

- Creo que ha gustado muchísimo. Nosotros estamos encantados. Ha habido gente a la que el body le ha parecido demasiado sencillo, pero no queríamos nada elaborado. Paula tiene el cuerpo de una mujer que ha sido madre hace un año y lo que queríamos era mostrar los cuerpos como son, no embellecerlos.

- Si gana esta noche, ¿lo llevará en Turín?

- Paula tiene claro que lo que presentamos en Benidorm es lo que irá a Turín. No hemos hablado exactamente de si mantendrá el vestido, pero también es verdad que como se están grabando las actuaciones aquí para enviar a Italia por si el artista da positivo en COVID, no sé hasta qué punto podemos tener margen para cambiarlo.

- Jean Paul Gaultier es un fan declarado de Eurovision. ¿Y tú?

- Yo lo era de pequeño, con Beth, Rosa… pero en los últimos años estaba algo desconectado. Sí que he seguido alguna edición y, por ejemplo, Amaia es amiga. No me hubiera negado nunca a hacerle el vestido a otro artista para el festival, pero con Paula era sí o sí. Nunca habíamos colaborado y me apetecía mucho vestirla… para lo que fuera.

- Pedro Rodríguez, André Courrèges, Manuel Pertegaz o Francis Montesinos son algunos de los diseñadores que han vestido a los cantantes españoles. Si Paula gana, ¿eres consciente de que te sumas a esta lista? ¿Sabes que puedes crear un icono?

- No lo había pensado y se me ponen los pelos de punta. Aquí en Benidorm estamos como una familia y de hecho la mitad de la familia de Paula está aquí. No pensamos qué puede pasar ni qué han hecho otros, estamos planteando lo que nos apetecía hacer. Pero si lo pienso así… El mono de Salomé de Pertegaz es una maravilla como el vestido de Massiel, el top de ganchillo de Beth o la Rosa gigante de metal de Rosa. La verdad que hay vestidos que recuerdo muchísimo.