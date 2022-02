Broncano, en su regreso tras covid sobre Benidorm Fest: “Fue un engaño absoluto. Un tongo increíble”

David Broncano volvía a su programa de Movistar Plus+ “La Resistencia” después de haberse tenido que ir a casa por covid y pasar la cuarentena.

Una semana en la que el programa ha contado con variados presentadores que han hecho como sustitutos de Broncano. Comenzó Grison, le sustituyó Jorge Ponce, la imprevisible Candela Peña y Ricardo Castella.

Broncano regresó entre vítores del público y con una “energía increíble”, según hizo gala y de hecho rompiendo hojas y objetos del decorado. A lo loco. A pesar de que afirmó no haber visto el programa dijo que sí había seguir Benidorm Fest y de ello habló con la invitada Inés Hernand.

Antes de entrar en materia, Broncano se despachó. “Claramente fue un engaño absoluto. Un tongo increíble. RTVE me ha robado. ¿Quiénes eran los expertos? Sé que te estoy poniendo en un compromiso porque no puedes rajar pero no tenía ningún sentido, había canciones guapísimas, como la de las chicas gallegas... hasta mandé un sms yo. Pero fue un voto sesgado por unos expertos”.

La invitada, Inés eligió quedarse con lo positivo: “Ha traído a público heterosexual y ‘SloMo’ es la canción favorita de Europa ahora. Rigoberta ahora tiene más bolos que Sergio Dalma y ha ganado una chica muy válida. Chanel no se merecía lo que ha recibido”. En eso estaba de acuerdo Broncano. “Has dado con la clave, la muchacha es válida, pero la canción es Ciudadanos. Es culpa del jurado que ha provocado que todo el mundo se meta con Chanel”.

Las Tanxugueiras aparecieron por videollamada. Contaron lo bien que se lo habían pasado y que “en un par de meses sacamos disco”.