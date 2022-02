La divertida anécdota que une a Lali Espósito con Ana Torroja

«La Resistencia» no deja de regalarnos momentazos. Anoche la cantante y actriz argentina Lali Espósito pasó por el programa de Broncano para promocionar sus últimos proyectos musicales, mientras recordó que se encontraba en España para rodar la tercera y última temporada de Sky Rojo, la serie de Netflix que también ha contado con otros nombres como el de Miguel Ángel Silvestre.

"Es una de las canciones que más me marcaron"



Nobody expects Mecano



Ojo a la anécdota final 😄 @lalioficial pic.twitter.com/jozLZHF14w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 21, 2022

Sin embargo, el momento más viral de su paso por el programa, como suele ocurrir en La Resistencia, nada tuvo que ver con la promoción de su último trabajo musical «Disciplina». La artista total reveló su fanatismo por Mecano y Ana Torroja y la canción que le rompió el corazón con solo seis años. Así, delante de Broncano comenzó a cantar de memoria el tema «Cruz de Navajas», mientras recordaba cómo su madre le enseñó a entender las letras de las canciones. Esta canción cuenta la historia de un chico que descubre que su amor platónico ya tiene pareja.

Lali también confesó la divertida anécdota que le une con Ana Torroja y que le hizo quedar en ridículo en pleno centro de Madrid. Un día estaba paseando y de repente me pareció verla. Empecé a correr tras ella gritando su nombre hasta que me di cuenta de que no era ella. La mujer se llevó las manos al bolso pensando que la iba atracar».