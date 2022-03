María Teresa Campos se confiesa con Anne Igartiburu: “Soy mayor, pero necesito trabajar”

María Teresa Campos ha sido la segunda invitada del nuevo programa de Anne Igartiburu en Telemadrid, “Diez momentos”. La periodista hizo un repaso por su carrera profesional y unir en sólo diez momentos su vida personal y haber sido testigo de momentos históricos. Campos no pudo evitar echar la vista atrás y confesó que “sé que soy mayor, pero necesito trabajar”.

Noche emotiva para María Teresa Campos que acudió al programa de la presentadora Anne Igartiburu para recordar diez momentos icónicos en su vida. Tras una entrevista muy entretenida y mensajes de Cayetano Rivera, Lara Dibildos o Manuel Bandera, quiso hacer un inciso casi al final: “No puedo irme sin decir algo”.

“Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué, si es porque soy mayor, pero no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí”, dijo claramente como una manera de llamar la atención sobre un determinado grupo de edad en lo smedios de comunicación. EMocionada quiso explicarse: “Yo necesito trabajar porque, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy sentada en mi casa”.

Viendo la cara de Igartiburu, María Teresa Campos aclaró que de llorar nada, pero sí insistió en que “me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo. No es justo que la única para la que no haya sitio sea yo”. Y rebajó las expectativas de verla dirigiendo un programa: “No estoy hablando de hacer un programa, estoy hablando de hacer una colaboración, de algo que me haga sentir que me levanto por la mañana y hago cosas”.

Anne quiso echarle un capote y le dijo sin titubeos que “hay sitio en el corazón de todos. Esto es tu casa, los platós son tu casa. Sabes presentar, sabes comunicar, sabes mirar a cámara... Eres maestra de todos. Tú tienes un sitio, María Teresa”.

También hubo momentos para hablar de su relación con su nieta, Alejandra Rubio. “Fui ‘trending topic’ con mi nieta. Abu porque me dicen abu. Ya la quiero mucho pero le digo que estudie porque, además de estar en la televisión porque le gusta la televisión debe hacer su carrera, hacer unos estudios que pueda, el día de mañana, presentarse a una serie, a muchas cosas y también aprender inglés”, explicó Campos recordando el baile viral que se marcaron abuela y nieta.

A su vez, Alejandra tuvo la oportunidad de grabar unas palabras sobre su abuela: “Mi abuela es la mejor del mundo, es bastante graciosa, está todo el día haciendo bromas, aunque se enfada cuando pierde a las cartas que eso es lo peor que le puedes hacer, que pierda a las cartas pero, en general, es muy divertida”. Aunque no parezca propio de la periodista, uno de los recuerdos favoritos de su nieta es cuando se tumbaban en el suelo con una manta a jugar a las muñecas y que aunque famosa, “es una abuela como todas las demás aunque tenga una vida distinta”, y que constantemente le d consejos para su carrera televisiva.