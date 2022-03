La lucha de Orquesta Kalush (Ucrania) para llegar vivos a Eurovisión 2022

via REUTERS

Hay preocupación en el entorno de la organización del Festival de Eurovisión 2022 por las dificultades que podrían encontrarse los representantes de Ucrania, Orquesta Kalush, para llegar a Italia y participar en el certamen con su tema “Stefania”, un auténtico himno de la población. Además se ha conocido que varios de ellos participan activamente en ayudar a su país a defenderse de la invasión de Rusia.

Tras la reunión de los jefes de delegación de este lunes, un ejecutivo de la televisión italiana, la RAI, declaró que ”la delegación ucraniana ya ha entregado el material necesario, respetando los plazos, lo cual es absolutamente admirable dada la situación”, además, para prevenir posibles sucesos futuros de la guerra que dinamiten la participación del país invadido por Vladimir Putin, " intentarán hacer el video en vivo en cinta, que no se filmará en Kiev sino en una ciudad más cercana a la frontera con Polonia. Todos los artistas deben realizar videos en vivo en cinta, que se utilizarán si no pueden participar”.

►Así es el nuevo videoclip de “SloMo” de Chanel, el tema de España para Eurovisión 2022

►Así suenan las canciones de Eurovisión 2022

Esto convertiría a los ucranianos en la tercera representación en usar la cinta de “backup” en Eurovisión desde su nacimiento. Islandia usó imágenes de ensayo en la gala final debido a haber estado expuestos al Covid, y Montaigne, el representante australian,o tuvo que actuar virtualmente por las restricciones de viajar de su país. Todos los grupos se preparan por estas fechas para hacer lo propio, grabar una cinta, casi todos en este caso por posibles futuras complicaciones de la pandemia. Según el medio especializado EscYOUunited, en los últimos años, Moldavia, Grecia, Chipre, Malta y Bulgaria se filmaron en Sofía, los vecinos Macedonia del Norte y Serbia filmaron en Belgrado, y Alemania y Lituania compartieron un espacio de grabación en Vilnius.

Orquesta en el conflicto

Más allá de problemas técnicos y de pandemias mundiales, la situación de Orquesta Kalush, que ha trascendido que participan activamente en el conflicto, podría dar lugar a que uno o más de uno de sus componentes no pudiera llegar a la cita en Turín en mayo. Los casos más clamorosos son los del vocalista, Oleh Psiuk, que en vez de estar concentrado en los ensayos, dirige un grupo de voluntarios que se dedican a suministrar medicamentos y ayudar a las personas que huyen de la guerra. También otro de los miembros está sirviendo en una unidad de defensa territorial.

En unas recientes declaraciones a Reuters al ser preguntado por ser el representante favorito en estos momentos, Psiuk explicó que “No puedo disfrutarlo mientras estoy preocupado por mis seres queridos. La guerra nos separó de mi novia. Ella está a 300 kilómetros de mí. No podemos reunirnos porque es muy peligroso”. Según quiso relatar el vocalista ella “se sienta en un búnker y hace cócteles molotov y yo aquí con las sirenas antiaéreas constantemente encendidas”.

Los miembros de la banda están ensayando por separado, pero planean reunirse pronto en Lviv para practicar su entrada “Stefania”, que según Psiuk se convirtió en un himno para los ucranianos durante la guerra. Para Psiuk, la fama de Eurovisión de Kalush Orchestra es una oportunidad para concienciar: “Si piensas que no le va a pasar a tu país, no hay garantías para eso. Nosotros también pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Por eso vamos a detenerlo lo antes posible. “Queremos que la paz finalmente llegue a Ucrania”. También se plantea el escenario de que si gana Ucrania le tocaría organizar el certamen en 2023, y el país puede estar entonces aún sumido en los ataques, la pobreza y la destrucción.