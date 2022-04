¿Qué series y películas ver hoy, 9 de abril?

SERIES

El loco mundo del Dr. Seuss

HUEVOS VERDES CON JAMÓN

Estados Unidos, 2019-2022, ANIMACIÓN, FANTASÍA, HUMOR, 28 minutos. (2 temporadas, 15 episodios).

Llegó la nueva temporada de una de las mejores series de animación actuales. Inspirada en el cuento del Dr. Seuss y sus criaturas, las aventuras de Guy y Sam, dos personajes opuestos, obligados a ser los mejores amigos en un mundo delirante de seres y situaciones surrealistas y divertidas. Respetando el estilo y el espíritu del creador del Grinch, mejor en V.O. con las voces de Michael Douglas, Adam DeVine, Eddie Izzard o Diane Keaton. NETFLIX.

La biblioteca catódica

LOS LIBROS

España, 1974-1977. FICCIÓN. 45-67 minutos. (3 temporadas, 28 episodios).

Cuando Televisión Española se tomaba en serio la cultura y al espectador, surgían cosas como esta estupenda serie ideada por Jesús Fernández Santos, que recreaba clásicos de la literatura española y universal con imaginación y el talento de directores como Alfonso Ungría o Jaime Chávarri, entre otros. Del Cid a Dorian Gray, de Cervantes a Poe, enseñar deleitando. RTVE.es.

Iron Man te enseña

THE AGE OF A. I.

Estados Unidos, 2019, DOCUMENTAL CIENCIA, 30-45 minutos. (1 temporada, 8 episodios).

Producida y presentada por Robert Downey Jr., el mismísimo Tony Stark nos guía por el futuro y el presente de la Inteligencia Artificial con una serie divulgativa ágil y entretenida, incluyendo entrevistas con autoridades en el tema. YOUTUBE PREMIUM.

Dos más dos son tres

LOS MOSQUETEROS

Reino Unido, 2014-2016, AVENTURAS, HISTORIA, 54-60 minutos (3 temporadas, 30 episodios).

Entretenida y bien ambientada puesta al día, con la marca BBC, del clásico de Alejandro Dumas, con algunos cambios chirriantes pero en general satisfactoria para los amantes de la aventura de época y el drama histórico. PLUTO TV.

She is living in a dream...

GIRL FROM NOWHERE

Tailandia, 2018-2021, THRILLER SOBRENATURAL, 37-50 minutos. (2 temporadas, 21 episodios).

Nanno es una misteriosa adolescente que va de instituto pijo en instituto pijo sacando a la luz las miserias de los estudiantes, provocando situaciones dramáticas y castigando a los culpables, como una suerte de fuerza vengadora sin piedad. NETFLIX

PELÍCULAS

Mi querida señorita

SOMOS. 11:55

España, 1972. Jaime de Armiñán escribe (con José Luis Borau) y dirige este extraño melodrama, con un increíble José Luis López Vázquez que merecería el Goya póstumo a mejor actor… y mejor actriz.

Bailando con lobos

NEOX. 15:30

Estados Unidos, Reino Unido, 1990. Basada en novela de Michael Blake, la película que confirmó a Kevin Costner a ambos lados de la cámara, y el épico wéstern indio revisionista más famoso de la historia.

Sierra prohibida

TRECE TV: 18:40

Estados Unidos, 1966. Infravalorado wéstern fronterizo según novela de Robert MacLeod, con un Brando masoquista y un John Saxon sádico, dándose el uno al otro lo que se merecen. No toques mi caballo.

Siete deseos

DARK: 22:30

Estados Unidos, Canadá, 2017. Efectiva variante en clave de terror juvenil sobre “La pata de mono” de Jacobs. Ya se sabe: todo tiene un precio y las peores plegarias son las atendidas. O algo así, vamos.