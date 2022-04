Edu soto y Carmen Conesa se unen al reparto de la serie sobre Nacho Vidal

Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de STARZ, anuncia hoy el reparto de su serie “Nacho, una industria XXX-L” (título provisional), que incluye a Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar, Nancho Novo, Albert Baró, Marina Gatell, Penélope Guerrero, Rubén Jiménez, Juan Carlos Vellido y Paola Bontempi.

Como ya se anunció, la serie está protagonizada por Martiño Rivas (“Las chicas del cable”, “El Internado”) en el papel de Nacho Vidal, y María de Nati (El buen patrón, “Entrevías”) como Sara Bernat, la primera mujer que descubrió que su talento, extraordinariamente placentero, ofrecía al mundo mucho más que simple sexo. Andrés Velencoso también protagoniza (“Élite”, “Velvet”) como Toni Roca, el chico de oro del porno hasta que llegó Nacho Vidal.

Sobre “Nacho, Una industria XXX-L” (título provisional)

· “Nacho, una industria XXX-L” (título provisional) cuenta la historia dramática y a la vez humorística de las verdaderas personas que están tras la industria del porno -que genera más de 500 millones de euros al año en España-, su humanidad y las disparatadas vidas que llevan. Demostrando que su talento va mucho más allá de sus más infames 25 centímetros, Nacho cambió las reglas del juego en los años 90 cuando se convirtió en una superestrella internacional. Ahí comienza su historia, cuando descubre que había nacido con un don que podía utilizar para valerse por sí mismo.

· La serie cuenta con la producción ejecutiva de Teresa Fernández-Valdés, de Bambu Producciones, que también ejerce de showrunner, y Ramón Campos -con la producción asociada de La Claqueta.

· La serie de ocho episodios está escrita por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo y Flora G. Villanueva y dirigida por David Pinillos, Beatriz Sanchís y Eduardo Casanova.

· “Nacho, una industria XXX-L” (título provisional) estará disponible a través de STARZPLAY en España y Latinoamérica.

“Nacho, una industria XXX-L” (título provisional) Reparto

Pepa Charro (“El Ministerio del Tiempo”) como Juani, es la dueña del mítico club Bagdad, la cantera del cine porno español. Además de jefa, es profesora y asesora de sus artistas. Práctica y decidida como pocas, Juani lo sabe todo y no duda en decir lo que piensa. Pero siempre te saca una sonrisa.

Edu Soto (“Tu cara me suena”) como Tigerman que lleva una doble vida. No sólo es artista en la Sala Bagdad, sino que da clases de física, teniendo que ocultar su rostro para preservar su anonimato.

Miriam Giovanelli (“Coronte”) como Bellísima, una actriz porno de rostro angelical cuyos mayores sueños son convertirse en una estrella de Hollywood.

Carmen Conesa (“Merlí. Sapere Aude”) como Olga, tía de Nacho por línea paterna que ayuda a Nacho a tender puentes con sus padres.

Montse Guallar (“El cuerpo”) como Inmaculada, la madre de Nacho que está acostumbrada a los desplantes de su hijo, pero su implicación en el negocio del sexo supera todas sus expectativas.

Nancho Novo (“Amar es para siempre”) como Enrique, el padre de Nacho que ha sido empresario y ha visto como todos sus negocios se han ido a la quiebra, lo que le ha sumido en una profunda depresión. Aunque huraño y callado con una mirada elocuente, siempre parece expresar su decepción con Nacho.

Albert Baró (“Merlí”) como Samuel que es amigo de la infancia de Nacho. Es muy aficionado a la ruta del Bakalao que parece atraer los problemas. Aunque no está contento con ser un traficante de poca monta, desgraciadamente carece del talento y la lucidez necesarios para salir adelante por sí mismo.

Marina Gatell (“Lalola”) como Sophie Evans, es la pareja de Toni y su compañera de actuación en el Sala Bagdad, una aspirante a actriz porno.

Penélope Guerrero (“Sky Rojo”) como Lady que es la mano derecha de Juani en el Sala Bagdad, que domina todo, desde relaciones públicas, secretaria, asistente de vestuario, hombro para llorar... y si es necesario, echará a un borracho del club.

Rubén Jiménez (Perímetro Zero) como Holly One, una artista de la Sala Bagdad. Su aspecto está marcado por la acondroplasia y su personalidad por la ternura. Holly siempre está ahí para quien lo necesite, y será el primero en hacer bromas sobre su altura.

Juan Carlos Vellido (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas) como José María Ponce, es un director de cine porno y el principal promotor del cine X en España. Afable y generoso, Ponce es una enciclopedia andante del cine. Para él, el porno es una forma de arte más.

Paola Bontempi (“Lo que se avecina”), en el papel de María Bianco, es la compañera artística y vital de Ponce. Mujer valiente y todoterreno, María produce y actúa en sus películas.