Los mejores momentos de la visita de Chanel Terrero en “El Hormiguero”

Apenas quedan días para que de comienzo el esperado Festival de Eurovisión 2022. La representante española, Chanel Terrero, está haciendo una fuerte promoción de su candidatura y su tema, “SloMo”. Canción que parte como una de las grandes favoritas en la edición de este año.

Antes de marchar al festival, la artista ha acudido al plató de “El Hormiguero” a charlar con Pablo Motos sobre cómo se está preparando para su marcha a Italia esta semana. “Soy consciente de que ya nos vamos y no hay marcha atrás. Ya no puedo decir que no quiero ir”, bromeó la cantante

Pablo Motos quiso comenzar la entrevista conociendo cómo vivió la cantante toda la polémica que se generó alrededor de su victoria en el festival Benidorm Fest. “No me amargaron el premio pero fue sensación agridulce”, ha aclarado Chanel.

“No me gusta decir que me amargaron, pero fue un aprendizaje”. Hablamos con @ChanelTerrero sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’ tras proclamarse ganadora #ChanelEH pic.twitter.com/5nHkhIzOmf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2022

El presentador también ha querido destacar lo peligrosas que pueden llegar a ser las redes sociales a lo que la cantante añadió que “Me llegaron a decir que iba a ir a Turín con una metralleta...”. Además, Chanel ha confesado que decidió quitarse la aplicación por su salud mental.

Durante su paso por el programa, la artista ha querido recordar el mensaje que transmite la letra de su canción “SloMo”. “Es una letra divertida que te hace estar segura de ti misma. La música es arte, y el arte es subjetivo. No hay arte bueno y arte malo. Abramos la mente, es música, disfrutemos”.

“No me gusta decir que me amargaron, pero fue un aprendizaje”. Hablamos con @ChanelTerrero sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’ tras proclamarse ganadora #ChanelEH pic.twitter.com/5nHkhIzOmf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2022

Chanel se ha mostrado de lo más cómoda y divertida durante todo el programa. Tanto es así que le ha confesado a Pablo Motos cómo entrena para conseguir bailar y cantar a la vez. “Corría en la cinta mientras cantaba y con tacones”, ha señalado la cantante para sorpresa del presentador.