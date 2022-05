Chanel Terrero deslumbra en ‘El Hormiguero’ con un mini vestido naranja de Balenciaga antes de conquistar Eurovisión

“Y no se confundan, señora’ y señore’ yo siempre estoy read, pa’ romper cadera’, romper corazones. Solo existe una, no hay imitacione’ y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo”. Sí amigas, ya solo quedan 12 días para Eurovisión 2022, y nosotras como Chanel, ya estamos ‘ready’ para romper caderas y romper corazones. Y antes de poner rumbo a Eurovisión como una de las grandes favoritas para alzarse con la victoria, Chanel se ha pasado esta noche por El Hormiguero de Pablo Motos para brillar con su talento, simpatía y belleza. Pero no podía ser de otra manera, nosotras nos hemos fijado en su look, y es que Chanel Terrero nunca deja a nadie indiferente con sus estilismos desde el Benidorm Fest. Y está noche en Antena 3 no podía ser menos.

Para la ocasión Chanel ha elegido un mini vestido de Balenciaga en color naranja tan en tendencia y estampado de cadenas, de manga corta y cuello alto que ha combinado con unas sandalias doradas. Su melena ondulada suelta rizada y pendientes de aro dorados.

Stories de Chanel en 'El Hormiguero'. FOTO: @chanelterrero

El certamen de la canción regresa por todo lo alto y la representante española, Chanel Terrero, está haciendo lo posible para que toda Europa acabe seducida por su SloMo, canción que parte como una de las grandes favoritas en la edición de este año. Y antes de todo eso, esta noche no solo ha conquistado a los espectadores, sino también a Pablo Motos, Trancas, Barrancas y todo el que trabaja en El Hormiguero. Ahora, Chanel busca poner en pie a toda Europa con los ritmos latinos y urbanos de SloMo, que ha conseguido ganarse al público español a pesar de la polémica vivida cuando fue escogida como la representante española en el Benidorm Fest.

El diseñador cordobés Palomo Spain será el encargado de confeccionar el vestuario de Chanel en la gran final de Eurovisión 2022 que se celebrará el próximo 14 de mayo en Turin (Italia) y que La 1 de TVE emitirá en directo a partir de las 21.00 horas. “Una mujer empoderada y con mucha fuerza. Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa”, ha explicado a RTVE después de conocerse que es el diseñador elegido para triunfar con Chanel Terrero en Eurovisión.