¿Qué esconde SloMo, nuestra canción representante en Eurovisión 2022?

La canción que va a interpretar Chanel Terrero en la gran final de Eurovisión 2022, no está dejando indiferente a nadie. Después de ver la ultima versión acústica que nos ha regalado nuestra representante, nos han entrado ganas de saber qué hay detrás del tema SloMo.

¿Quién es su compositor?

El arquitecto de la canción es ni más ni menos que Leroy Sánchez, cantante y compositor de artistas como Malú, Álex Ubago, Antonio José o Pitbull. Ahora se estrena con Chanel Terrero, pero no lo hace en lo que a Eurovisión se refiere, porque ya compuso la canción “Voy a quedarme” de Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021.

Con 15 años, comenzó a subir sus cover a su canal de YouTube, y desde ese momento sus vídeos captaron el interés del productor norteamericano Jim Jonsin, conocido por llevar carreras como la de Beyoncé o Eminem. Eso le llevó a acabar viviendo en Miami, donde estás últimas semanas ha estado con la propia Chanel, dejándonos imágenes con las que podemos intuir que se vienen nuevos temas.

Historia de @chanelterrero en Instagram en Miami FOTO: captura de pantalla

¿Cómo surgió?

Para sorpresa de todos, SloMo no se compuso para Eurovisión. Ni tampoco para Chanel. Aunque la realidad es que podrían decirnos que sí y nos lo creeríamos perfectamente, el tema surgió de una sesión de composición en plena pandemia.

La idea era conseguir un tema potente, desenfadado y bailable, que quedó guardado en el material privado del compositor. Fue con la llegada del Benidorm Fest y sobre todo de Chanel, cuando Leroy tuvo claro que era el momento de sacarlo a la luz. Y el éxito es innegable, quizás por eso la cantante se dirija a él como “My angel”.

La letra de la canción

Take a video [Haz un vídeo]

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo [Míralo a cámara lenta]

Booty hypnotic [Culo hipnótico]

Make you want more, more, morе, more, more [Hace que quieras más]

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow) [Si quieres, podrías hacer este dembow (Haz este dembow)]

Drives you loco (Yeah) [Te vuelve loco]