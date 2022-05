Cuando los fans pueden hacer perder Eurovisión 2022 al “SloMo” de Chanel

Los nervios a flor de piel. Faltan poco más de 24 horas para que comience la final del Festival de Eurovisión y todo parece estar preparado. Atrás quedan los inconvenientes técnicos, s, la polémica por trajes o bailes y todo el mundo se concentra en disfrutar de la gala presentada con simpatía por Mika, Alessandro Cattelan y una desatada Laura Pausini que está siendo la sensación de la semana. Pero aunque la representante española, Chanel Terrero, parece estar en el top cinco entre los países candidatos, todavía queda un aspecto del encuentro musical que está causando temor entre la delegación española porque podría suponer un problema para que otros países votaran a España.

Los ensayos dicen que Chanel levanta pasiones, que el esfuerzo de la artista ha conseguido poco a poco subir en las apuestas e instalarse en los corazones de eurofans de todos los países. Pero todo ese trabajo puede verse empañado por la denuncia de un tuitero que ha podido observar de cerca cómo de mal podría sentarle a otros países con derecho a voto, que algunos fans en minoría estén haciendo ruido, insultando, amenazando y saturando las redes sociales con mensajes a favor de la candidatura española.

El usuario @alex__mckenna ha elaborado una serie de tuits que demuestran los comentarios tóxicos que circulan en redes sociales y que ha titulado: “Hilo sobre por qué los eurofans españoles están contribuyendo a destruir la candidatura de Chanel”. Todo nace a raiz del titular de la revista “Rolling Stone Italia”: Mahmood y Blanco se preparan para la final de Eurovisión: “¿Por qué los españoles están cabreados con nosotros?”. Durante su exposición lista los ataques que ha podido ver en redes sociales y que no nos hacen ningún bien.

Comienza ejemplificando con que “si tú haces un vídeo en YouTube con tu top de Eurovision dejando a España fuera del top 10 y se te llena de comentarios echando mierda”. También ha rescatado varios ejemplos de vídeos subidos por la cuenta oficial de Eurovisión con las distintas candidaturas de los países que se llenan enseguida de comentarios diciendo “y Chanel qué”, “queremos a Chanel”, “cuándo subís a Chanel”.

Otros son los que falsean su identidad, pero sin conseguir nada realmente: “Si Manolo Pérez deja comentarios en todos los vídeos habidos y por haber de YouTube diciendo “Spain is the winer of eurovision I vote for Spain I am from Switerlan” creyendo que así fomentará el voto a España”, cuenta @alex__mckenna. La lista de despropósitos se llena con gente que envía decenas de mensajes al directo de un periodista en un directo sobre el festival; insultos a los rivales diciendo “pues no sé qué le ven, es horrible” y por supuesto localización de lo smiembros de los jurados de los demás países “para llenarlos de mensajes repetidos pidiendo el voto como si estuvieseis en campaña electoral”.

Hilo sobre por qué los eurofans españoles están contribuyendo a destruir la candidatura de Chanel.



🫡👇🏼 https://t.co/YVX5idOayf — Álex (@alex__mckenna) May 12, 2022

Lo que viene a relatar este usuario y que él mismo explica muy bien es que “es perfectamente normal que lo último que les apetezca hacer a los eurofans europeos (por mucho que les pueda gustar Chanel) sea votar por España”. Y aunque defiende el calor de la sangre de los eurofans más jóvenes por la pasión de su fanatismo, carga contra aquellos no tan jóvenes y que deberían saber que por chantajes y amenazas no se consigue ganar el festival.