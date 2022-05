Los famosos se vuelcan en su apoyo a la candidatura de Chanel para Eurovisión

Desde primera hora del día y mezclados con los buenos deseos de RTVE y los propios bailarines que acompañan a Chanel en su “SloMo” que competirá esta noche para intentar ganar el Festival de Eurovisión 2022 que se celebra en Turín, varios famosos y algunos ex representantes en el certamen han querido lanzar sus mejores deseos a la artista.

Hay algunos que ya hicieron lo propio en enero cuando Chanel ya era nuestra candidata tras ganar el Benidorm Fest en la ciudad alicantina. Risto Mejide, que ya se olía el pastel de las críticas y los haters apostó porque se dejaran de lado las tonterías: “Ahora resulta que Eurovisión es un festival literario. Y si nos ponemos, todas las alternativas tenían sus “precedentes”. En el año del desconfinamiento, España dará un mensaje de fiesta, mujer empoderada y calidad. Se acabaron las primarias. Es hora de apoyar a @ChanelTerrero”.

En la misma época recibió el apoyo de Beatriz Luengo que desgranó las razones para apoyar a Chanel: “Soy mujer,compositora y la reivindicación es una parte fundamental d los proyectos q inicio, xq soy de las q creo q el arte es una puesta en escena de una situación a la q le podemos dar foco y debatirla. También soy bailarina,xq lo estudié en la misma formación que #chanel casualmente que es la “Royal Academy of Dance”. Conozco las dificultades q conlleva su propuesta,xq una cosa es cantar,otra bailar y otra es hacerlo a la vez SIN PLAYBACK y SIN DESAFINAR. Es por eso que ayer viví el festival con el corazón dividido.Ganó #Chanel xq ella era una propuesta más de la noche y tenía tantas posibilidades como los demás.NADIE contaba con ella como favorita en las quinielas.Me emocionó también saber q lleva 20 años luchando en el teatro,papeles pequeños,medianos y grandes, con la humildad q da el teatro.Los q conocemos el circuito de los musicales la conocíamos y era el típico caso de “wow Chanel es impresionante, una actriz 360″ imagino q para muchos eso es irrelevante pq lo de 360 es solo un meme de Paquita Salas, pero no podéis imaginar el esfuerzo y trabajo q hay detrás de eso”.

Esta misma mañana han empezado a publicarse mensajes de gente que incluso sabe lo que puede estar pasando Chanel en estos momentos, como Soraya Arnelas: “Esta noche con mucha ilusión estaré apoyando a Chanel en el especial de @eurovision_tve tras la gala . Todo mi apoyo mi buena energía para todo el equipo en este día tan especial ,lleno de emociones . ESTAMOS CON VOSOTROS @ChanelTerrero”

Ana Mena se ha sumado a los buenos deseos hablando además del despegue de sentimientos de pasión hacia la puesta en escena de Chanel: “Me encanta ver la ovación de todo el estadio a Chanel. Ella ya ha demostrado que es una reina. Se merece lo mejor y mañana va a ARRASAR. Brava’'.

Pastora Soler ha querido hacer público el gran orgullo que siente por la hispanocubana: ‘’Estamos contigo, Chanel. Hoy es tu día, hoy es nuestro día porque contigo no podemos estar más orgullos@s!!!! Vamos a vibrar contigo! Disfrútalo mi niña!’’. A ellos también se ha sumado Edurne, que en su cuenta de instagram ha explicado que “Esta noche no solo España… el mundo entero esta contigo!!!! Querida @chanelterrero tu ya has ganado!! Esta noche disfrútalo ARTISTAZA!!!❤️🌟 #Chanelazo #Eurovision #TodosConChanel”. Ayer la cantante Thalia publicaba un montaje de vídeo que ha gustado por paralelizar la actuación de España con una suya muy española.

Incluso algunos de sus compañeros del Benidorm Fest han querido mandarle mensajes de apoyo y de disfrute. Como Rayden, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Unique y Sara Deop (”Todo mi amoor para LA MAMI @ChanelTerrero eres pura magia”). Se han sumado Ruth Lorenzo, Miki Núñez, María Peláe, Raoul y Chenoa.

