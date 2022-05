Frank Cuesta explica su «no» a Mediaset

El aventurero y presentador Frank Cuesta está estos días en España, después de llevar muchos meses volcado plenamente con su santuario de animales en Tailandia. Frank visitó ayer el programa de radio de Federico Jiménez Losantos para participar en su espacio de «Crónica Rosa» junto a Alaska. Sin embargo, su intervención acabó derivando en una entrevista.

La copresentadora aprovechó para preguntar a Frank, en pleno «juego de las sillas» en Mediaset, si dicho grupo le había ofrecido algún espacio como presentador. «Me han ofrecido de todo», confesó Frank antes de desvelar sus planes de futuro. El leonés marcó una etapa en Mediaset con el programa «Frank de la Jungla», emitido en bucle en sus canales secundarios y convirtiéndose en una de sus apuestas más rentables.

Pero, como ayer confirmó, todo apunta a que Frank a tomado ya un cambio definitivo en su carrera. Desde hace varios años el presentador acumula miles y miles de seguidores en su canal de Youtube y ha participado con otros streamers como Jordi Wild o Ibai Llanos, a quien prometió llevar a Tailandia. Desde su santuario cuenta cada día la actualidad de su refugio de animales. Algunos de estas especies ya se han convertido en verdaderos fenómenos para los seguidores del canal.

Frank se sinceraba ayer sobre sus planes de futuro: «A mí me dicen: ‘oye, haz un programa para niños haciendo el tontito’. Yo te lo hago, pero para otra televisión de esas, más así”. Me ofrecen programas y digo: ‘chico, que tú me viste a mí, jovencito, todo cachas, corriendo por ahí. Y ahora hago lo mismo y me dirían ‘tápate’. Hay que saber cuando tienes que parar. Lo de la televisión a mí ya...».

Pero además, dejó claro que el sitio donde no volvería a trabajar es Mediaset: «Pero yo, por ejemplo, yo a Mediaset no vuelvo”, Yo puedo decir que me fui de Mediaset, y no porque sea Mediaset, puesto que hay gente con la que me llevo muy bien, como Iker o Calleja. Hay que saber cuando parar».