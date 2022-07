¿Qué series y películas ver hoy, 1 de julio?

SERIES

PRINCIPALES

Playa sangrienta

CRIMEN EN EL PARAÍSO

Reino Unido, Francia, 2011-2022, CRIMEN, MISTERIO, 60 m. aprox (11 temporadas, 90 episodios).

No podemos sino aconsejar como perfecta serie veraniega la nueva temporada de la casi eterna saga policíaca creada por Robert Thorogood, este domingo estreno. El ex-futbolista Ralf Little sigue siendo el simpático, torpón y carismático inspector Parker, al frente de la comisaría de la no tan paradisíaca isla de St. Marie, acompañado de viejos y nuevos amigos, resolviendo complejos crímenes mientras se complica su vida sentimental. Humor, asesinato y amor, el refresco perfecto para el calor. COSMO.

El hombre terminal

LA LISTA FINAL

Estados Unidos, 2022. THRILLER, ACCIÓN, 60 minutos aprox. (1 temporada, 8 episodios).

Antoine Fuqua produce y dirige varios episodios de esta miniserie, hoy estreno, según novela de Jack Carr. Tras una fallida misión encubierta, el oficial SEAL James Reece (Chris Pratt) sospecha juego sucio, poniendo así en peligro su vida y la de su familia. Un thriller lleno de suspense que… ¡no protagoniza una mujer empoderada! Esto hay que verlo. AMAZON PRIME.

SECUNDARIAS

Filosofía Pop

THE MIDNIGHT GOSPEL

Estados Unidos, 2020, ANIMACIÓN, FANTASÍA, 20-36. (8 episodios).

Pendleton Ward, creador de “Hora de aventuras”, y el humorista Duncan Trussell unieron talentos extraños para crear esta atrevida miniserie de animación para adultos, basada en el podcast cómico-filosófico del segundo, absolutamente divertida, surrealista y pop. NETFLIX.

La reina de los condenados

EL SUSURRO AZUL

China, 2022, FANTASÍA OSCURA, ROMANCE, 45 min. aprox. (2 temporadas, 42 episodios).

Una domadora de demonios debe convertir en humano a un tritón por encargo de una princesa. Mitología, fantasía, taoísmo y amor para todo un ejemplo de “xianxia” chino, según novela de la prolífica escritora Jiu Lu Fei Xiang. RAKUTEN VIKI.

Modern family

CLOSE ENOUGH

Estados Unidos, 2020-2022, ANIMACIÓN, COMEDIA, 22-24 min. (3 temporadas, 24 episodios).

Hoy, estreno de la tercera temporada de esta alabada serie de animación para adultos, sobre una familia mas que moderna, modernísima, y sus avatares cotidianos entre la sátira, el absurdo más surreal y hasta la ciencia ficción. TNT Now.

CINE

OLIVER TWIST

MOVISTAR+ CLÁSICOS: 10:55

Reino Unido, 1948. Comienza un día con David Lean, revisitando la mejor versión del clásico de Dickens, con impresionante reparto y estética inspirada por las ilustraciones de Cruishank. Una joya del blanco y negro.

EL IMPERIO DEL SOL

TELEMADRID: 15:35

Estados Unidos, 1987. Excelente adaptación de la novela autobiográfica de Ballard, alabada por el autor, firmada por un Spielberg extrañamente poético y sin sensiblerías. Christian Bale y John Malkovich brillan con luz negra.

GEOSTORM

NEXO: 22:00

Estados Unidos, 2017. El cómplice habitual de Emmerich, Dean Devlin, debuta como director con esta entretenida y espectacular combinación de cine catástrofe, ciencia ficción y thriller conspiranoico. Gerard Butler salva, literalmente, la función.

ZARAK

TRECE TV: 00:55

Reino Unido, Estados Unidos, 1956. Aventuras exóticas, acción y romance camp firmados por el dúo Terence Young (director) y Richard Maibaum (guionista), responsables de los mejores films-Bond. No quiten ojo a la espectacular Anita Ekberg.