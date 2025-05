Tomas Alfredson: «La pasión no tiene que ver con la moral ni con las creencias; es algo más grande»

Tomas Alfredson, (Suecia, 1965) quedó marcado por la versión de «Infiel» sobre textos de Ingmar Bergman que hizo Liv Ullman en 2000. Reintentó con su compatriota director retomar una nueva versión que se diluyó con los años. Dos décadas después la estrena como serie de televisión que acaba de estrenar Filmin. Un relato de amor, amistad y traición con la pasión como detonante irracional

Esta historia, esta película le ha perseguido durante años. Cuénteme.

Acababa de divorciarme y fui a ver esta película de Liv Ullman, escrita por Ingmar Bergman solo, en un cine, una tarde. Y me conmovió mucho. Había una especie de tema en ella que sé que Bergman llamó «celos retrospectivos», que es una forma engañosa de celos en la que te pones celoso de la vida anterior de tu pareja. Y yo lo estaba. Estaba involucrado en una nueva historia de amor después de este divorcio. Supongo que mis sentimientos estaban bastante patas arriba, y esto me impactó de verdad; este sentimiento, los celos retrospectivos, que son super complicados, muy oscuros y difíciles de solucionar. Sentí que realmente me gustaría hacer esta película con esa perspectiva. Y le escribí una carta a Ingmar para preguntarle si me daría permiso. Muchos meses después me respondió: «¿Estás loco? ¿Por qué harías tal cosa?». Le expliqué y se interesó mucho. Y así empezamos a cooperar en una nueva versión. Y luego pasó el tiempo e Ingmar se hizo mayor, así que el proyecto se evaporó. Muchos años después, la televisión sueca me preguntó si estaría interesado en hacer algo para ellos. Y yo quería hacerlo. Me di cuenta de que tenía 20 o 25 años más. Así que hubo que revisitar el material. Tenía sentimientos diferentes hacia él. Es interesante encontrarse con un material dos veces durante tu vida.

Quería reexaminar y ampliar la película de Liv Ullman, ¿Qué le gustó hace 20 años y que le atrae ahora?

Tengo casi 60 años y siento que me identifico mucho más con la versión más vieja de David. También es por ser yo mismo más viejo. Es más fácil perdonarme a mí mismo cuando era más joven. Cuando eres más joven, hay tantas cosas; cosas en tus hormonas, en tu físico y en la forma en que Dios Todopoderoso o quien sea nos construye y nos lleva a hacer cosas que, cuando envejeces, se vuelven un poco más tranquilas y es más fácil ser indulgente y menos exigente. No sé cómo es en España, pero en Suecia ha sido muy duro con la gente que tal vez dijo o escribió algo hace 20, 30 o 50 años. Son castigados oficialmente por lo que hicieron. Y no hay perdón para la gente. Quería hacer una historia que ofrezca perdón y que podamos ser un poco más indulgentes unos con otros.

¿Qué siente tras haber hecho la serie? ¿Consiguió el perdón?.

Sí, eso creo. Hay una frase al final cuando el viejo David le dice a la vieja Isabel: «Destruí tu vida». Y ella contesta: «Sí, lo sé. Soy consciente de ello, pero al mismo tiempo te amo». Esas dos cosas pueden coexistir. Puedo amarte y sé lo que me has hecho. Afrontemos la historia y seamos honestos al respecto, pero también un poco indulgentes y abiertos el uno con el otro. Y si alguien pide perdón, por favor, acéptalo. Es algo que debemos hacer.

La pasión pierde a los personajes de «Infiel», pero es lo que le mueve a dirigir, ¿Es buena o mala?.

Lo complicado de la pasión es que puede decirte que esto es correcto. Ese es el gran dilema para estas personas. No son malas. Son buenas, inteligentes, educadas, cariñosas. Y están afectadas por la pasión. Y la pasión les dice: ustedes están hechos el uno para el otro. Aunque si le preguntas a cualquier otra persona de su entorno, te dirá que no lo hagas. Supongo que las fuerzas de la naturaleza pueden ser tan poderosas que cambian y desarrollan nuestra sociedad, en conflicto directo con la civilización tal como la conocemos. Pero la pasión no tiene que ver con el mundo civilizado ni con la moral ni con las creencias. Es algo más grande que eso, y no creo que siempre sea destructivo. También puede ser constructivo en un sentido más amplio y largo. Y estas personas, aunque podamos ver que son infelices, tal vez puedan aportar conocimiento y felicidad a otras. Este es el tema: la lucha constante entre el sentido y la sensibilidad. Yo también he hecho muchas cosas malas en mi vida cuando miro hacia atrás. Pero, por otro lado, hay muchas consecuencias con las que vivo hoy en día, y que odiaría no tener si no fuera por ellas. No creo que esta serie ofrezca ninguna solución, pero al menos es muy honesta sobre estas cosas.

¿Sabe si Ullamn ha podido ver la película?

No estoy seguro de sus condiciones. Creo que alguien dijo que tal vez ella está senil o tiene demencia o algo así. No he oído nada de ella ni de sus familiares. No se ha confirmado ni nada, pero tal vez esté, ya sabes, un poco mayor.

El personaje de de David es inquietante y la gran traición de la serie la sufre la niña, Isabella.

Estoy totalmente de acuerdo. La serie también podría llevar su nombre. Y es un giro muy elegante el que ha dado la escritora Sara Johnsen, porque el material original no se concentra en la niña. La perspectiva es suya y es la que se ha visto obligada a asumir las consecuencias por culpa de los adultos. Incluso su propio padre la traiciona al mudarse de casa. De una manera fría, esta niña es la gran víctima aquí.