La actual pareja de Ana Julia Quezada se sincera: "No logro entender lo que ocurrió aquel trágico día"

Ana Julia Quezada, la primer mujer condenada en España a prisión permanente revisable, ha vuelto a ser noticia esta semana tras las últimas informaciones publicadas sobre su actual comportamiento en la prisión de Brieva (Ávila), que ha provocado que varios funcionarios de la prisión castellanoleonesa sean investigados por cohecho. Ana Julia Quezada, habría utilizado un teléfono móvil para grabar vídeos comprometidos con los funcionarios dentro de su celda, en ropa interior, con el fin de chantajearles y presionar para ser trasladada a una prisión en Barcelona, ya que cerca de la Ciudad Condal vive la que supuestamente es su actual pareja. Precisamente con ella ha hablado por vía telefónica la reportera de 'El programa de Ana Rosa', María Vicente, aprovechando esta conversación para aclarar cómo es su relación con la asesina de Gabriel.

Solo iba para investigar

La actual pareja de Ana Julia Quezada, con la que mantiene contacto desde hace años, ha hablado en exclusiva con El programa de Ana Rosa. Reside en un pequeño pueblo cercano a Barcelona y comenzó su relación con la asesina confesa de Gabriel Cruz en 2020, cuando le escribió por primera vez a prisión. En 2022 empezó a visitarla una vez al mes en la cárcel de Brieva. Según relata, su relación “no tiene etiquetas” y rechaza que se les denomine pareja sentimental. “Nunca he estado enamorada de Ana Julia”, asegura, insistiendo en que su vínculo nació de su interés por la astrología y su intención de comprender el pasado de Quezada. También niega haber tenido relaciones íntimas con ella, a pesar de contar con permisos de vis a vis.

Sobre las recientes informaciones relacionadas con supuestas amenazas a funcionarios y el uso indebido de teléfonos móviles, ella defiende a Ana Julia: niega cualquier chantaje y asegura que no hubo grabaciones comprometedoras. Explica que un funcionario permitió el uso del móvil para facilitar su comunicación por WhatsApp. Aunque reconoce la gravedad del asesinato de Gabriel, asegura que Ana Julia se ha mostrado arrepentida. “Totalmente”, subraya. Sin embargo, admite que, pese a su deseo de comprenderla, no logra entender lo que ocurrió aquel trágico día. Sobre las denuncias de amenazas a Patricia Ramírez, madre del niño, dice que no cree que Quezada esté detrás de ellas.