Nemo, ganador de 'Eurovisión 2024', muy crítico con la participación de Israel: "Va en contra de los valores"

El debate respecto a la participación de Israel en el festival de Eurovisión 2025 va cobrando cada vez más fuerza, y es que si bien la lista de países que llaman a cuestionar la candidatura de Yuval Raphael va creciendo, también algún protagonista del certamen se ha pronunciado al respecto. Ese es el caso de Nemo, ganador de la pasada edición, y que ha expresado abiertamente su rechazo.

Primer ensayo de Israel en Eurovisión 2025 EBU

Nemo, contundente con la participación de Israel en Eurovisión

A un par de días de que dé comienzo el certamen, el interprete de 'The Code' asegura que "no tiene sentido que Israel forme parte de Eurovisión en este momento". Es más, el joven deja muy claro que "no apoya el hecho de que participe actualmente en el festival". "No quiero entrar en detalles, pero diría que no apoyo el hecho de que Israel sea parte de Eurovisión en este momento", ha concluido tajante.

Loreen sí entrega el micrófono de Cristal a Nemo UER

Una carta abierta a la UER firmada por más de 70 exparticipantes

Y es que Nemo considera que las acciones del país son contrarias a los valores del festival. "Sus acciones no concuerdan con los valores que Eurovisión dice defender: paz, unidad y respeto por los derechos humanos", sostiene. Declaraciones que se suman a una carta abierta firmada por más de 70 exparticipantes del certamen, entre los que podemos encontrar a Salvador Sobral (Portugal, 2017) o a Charlie McGettigan (Irlanda, 1994), y en la que exigen la expulsión de Israel por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).