Joaquín Prat, muy duro conta un concursante de 'Supervivientes 2025': "No se atreve con los chicos pero sí con ella"

Uno de los programas que más interacciones genera en las redes sociales de nuestro país es 'Supervivientes 2025'. El reality de Telecinco está viviendo un momento importante dentro de la competición. Tras el adiós definitivo de Koldo, que estuvo presente en el plató en la última gala, Joshua se ha salvado de la expulsión y Manuel ha protagonizado un emotivo reencuentro con Gabriella.

Como es habitual, el programa de Telecinco, 'Vamos a ver', ha aprovechado su emisión diaria para hablar largo y tendido sobre todo lo sucedido durante las últimas horas en el reality que se celebra en Honduras. Además de los colaboradores, su presentador, Joaquín Prat, ha sido uno de los más críticos con la actitud de los concursantes.

Declaraciones de Joaquín Prat

Durante la última emisión, el programa ha mostrado las imágenes en las que se muestra el último rifirrafe entre Manuel González y Nieves en el reality. De hecho, parece ser que para él, ella es la persona a la que achaca todos sus problemas o complicaciones en 'Supervivientes 2025'. "El problema de Manuel es Nieves. Es una actitud absolutamente lamentable la que tiene con Nieves, que además va a más", dictamina el presentador.

Por su parte, Alessandro Lequio añadió: "Se la quiere cargar, pero no lo entiendo porque no la veo como una rival directa". Mientras que Joaquín Prat apuntó, de manera muy contundente: "Es que detecto hasta una cierta misoginia de este chico eh. No se atreve con los chicos pero sí con ella".

Su defensa a otros concursantes

Por último, el presentador también ha mostrado abiertamente su apuesta por Pelayo Díaz, tras la última gala en la que se enfrentó como nunca a Anita, Montoya y Carmen Alcayde: "Amo a Pelayo. Fue de los pocos que pusieron los puntos sobre las íes, y ya era hora de que algún concursante les dijese a los reyes de 'Supervivientes' que hay un candidato al trono".

Por otro lado, hay que recordar que durante otro de los programas de 'Vamos a ver', Joaquín Prat ya defendió a Nieves antes los ataques de algunos de sus compañeros. "Me parece bastante lamentable la actitud que tienen estos tres con esta chica, que lo único que pone es voluntad. No todos nacimos aprendidos y hay algunos que seguimos aprendiendo a día de hoy. Ellos debe ser que lo saben todo a estas alturas", apuntó.