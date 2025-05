Verónica Dulanto y Frank Cuesta expulsan a un invitado que casi llega a las manos con Marta López

Marta López ha protagonizado una tensa escena en pleno directo de 'TardeAR', y es que se ha enfrentado al que fuese el decorador de su boda, quien le exige más de 700 euros que todavía no le ha pagado. De hecho, la tensión entre ambos ha escalado de tal manera, que los presentadores Verónica Dulanto y Frank Cuesta se han visto obligados a intervenir para evitar que llegasen a las manos.

"Este señor viene a mí cuando vio que me casaba y me ofreció sus servicios. Él me pasó un presupuesto", ha comenzado explicando la colaboradora a sus compañeros. Momento en el que entraba en plató el hombre en cuestión, llamado Juan Carlos, quien pretendía darle dos besos para saludarla. Sin embargo, ella saltaba: "¡Ni me toques!" y le exigía que guardase distancia con ella, ya que se sentía muy incómoda.

Captura de Marta López en 'TardeAR' Telecinco

Una tensión que ha ido escalando en plató

"¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?", replicaba el decorador apuntándole con el dedo. "La educación", sentenciaba. Ahí, Dulanto y Cuesta se veían obligados a poner orden y separar a los protagonistas. A continuación, Juan Carlos ha intentado contar su versión respecto al contrato que había firmado con Marta, acusando a la colaboradora de haber delegado en una wedding planer para organizarlo todo, porque a ella "no le daba la vida para hacerse cargo de todo".

En su opinión, el principal problema reside en que la wedding planer intentó que le saliesen varias cosas gratis por ser un personaje conocido. "Yo puedo colaborar en algo, pero ella tenía 3.000 euros solo en flores", ha sentenciado. "Me dijo que hablase con ella, pero es que no nos hemos entendido, y después me informa de que prescindirán de mis servicios", agregaba molesto.

Captura del encontronazo entre Marta López y su decorador en pleno directo de 'TardeAR' Telecinco

El decorador exige 700 euros por sus servicios

Y respecto a los 700 euros que Juan Carlos le reclama a López, él apunta a que son en calidad "de todos los trabajos que se han presentado y no se han llevado a cabo". Algo, a lo que la colaboradora se ha defendido dando a entender que no quería herir sus sentimientos, ya que "lo que le había presentado no era feo, sino lo siguiente". Además, también le ha reprochado por su insistencia, ya que había llegado a llamarla hasta "20 veces al día".

"No había ningún contrato", ha zanjado contundente Marta. "No me ha gustado y punto". Al ver que no terminaban de llegar a ningún acuerdo, Frank Blanco ha tenido que llamarle la atención al hombre en varias ocasiones y la bronca seguía durante la pausa publicitaria. El enfrentamiento ha llegado a tal punto, que Juan Carlos llegaba a abalanzarse sobre Marta, según expresaba ella poco después.

"Lo vamos a dejar aquí porque son posturas irreconciliables", daban por zanjado el tema, y a continuación le pedían al invitado que abandonase el plató.