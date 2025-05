'De Viernes' logra las declaraciones más buscadas del mundo del corazón

Mañana viernes, como cada semana, Telecinco tiene una cita con la actualidad del mundo del corazón con una nueva entrega de 'De Viernes', el magacín nocturno de prensa rosa y crónica social presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Como primera invitada de esta segunda semana de mayo, Mediaset tendrá en su plató a Gabriela Guillén, ex pareja de Bertín Osborne, que expondrá al presentador español con respecto a la relación del hijo que tuvieron juntos en diciembre de 2023.

Según Gabriela, Bertín Osborne no dice la verdad

Gabriela Guillén romperá su silencio este viernes 9 de mayo a las 22:00 h en el plató de 'De viernes', en una de las entrevistas más esperadas del programa. Tras meses de especulaciones y declaraciones públicas por parte de Bertín Osborne, la empresaria ha decidido contar su versión sobre la relación del artista con el hijo que tienen en común. Aunque Osborne ha asegurado ante las cámaras que “conoce al niño” y que incluso “ha jugado con él” en varias ocasiones, Guillén desmiente esas afirmaciones en un adelanto de la entrevista. Según relata, ese encuentro ocurrió una sola vez. “Si no le quiere ver, no voy a obligar a nadie. Es una pena, tampoco puedo pedir peras al olmo”, afirma con contundencia. Visiblemente afectada, reconoce que la situación le ha causado un profundo dolor: “A mí no se me olvida, me hizo muchísimo daño”. Sus palabras anticipan un testimonio sincero y emotivo, que podría ofrecer nuevos detalles sobre la relación entre ambos y el papel que Bertín ha tenido (o no) como padre.

De momento, el magacín nocturno de crónica social y prensa rosa no ha adelantado ningún invitado más para la noche de mañana, centrando así todo el espacio por el momento a la empresaria paraguaya de 36 años.