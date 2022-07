«Veo Cómo Cantas»: El programa contra el mito del sex symbol musical

Antena 3 sigue siendo la casa de los mejores formatos internacionales. Desde Corea llegaba el fenómeno «Mask Singer», como también lo hacía «Veo Cómo Cantas», formato que comienza hoy en el «prime time» de Antena 3 su segunda edición. Aunque habrá pruebas nuevas como «el playback desafinado», el programa conserva intacta su esencia. De hecho, repiten Ruth Lorenzo, El Monaguillo y Josie como asesores, acompañados por un famoso distinto cada viernes. El maestro de ceremonias seguirá siendo Manel Fuentes, experto ya en concursos y talents e icono de Atresmedia. El propio Manel aprovecha para adelantar algún detalle de la próxima edición de «Tu Cara Me Suena», un programa de producción nacional que se ha exportado a medio mundo. «No estamos tomando todos tan en serio este décimo aniversario del programa, que aún no hemos cerrado el casting, y eso que los rodajes empezarán en otoño», apunta Manel.

Su compañero Arturo Valls reconocía recientemente en «La noche D» que no era consciente de la estrella mediática en la que se ha convertido en países como Uruguay, donde le invitaron a participar en el «Mask Singer» local. En el país sudamericano se llevan emitiendo durante años programas como «Ahora Caigo». Este fenómeno también lo ha experimentado el propio Manel Fuentes, según confirma: «Hace poco descubrí que en el mítico bar de La Habana, La Bodeguita de Enmedio, hay una foto mía. Por lo visto allí consiguen hacerse con cintas de grabaciones de los programas, ya que es la única forma de poder seguirlos». El presentador barcelonés también acumula muchos fans en la ciudadde Miami, donde hay una inmensa comunidad de hispanohablantes.

Entre las muchas facetas de este comunicador, se esconde una gran pasión por la música, como demuestra en cada formato que presenta. Pero en particular, él se considera un verdadero fanático Bruce Springsteen, sobre cuyos trabajos montó hace años una banda tributo que aún tiene mucho recorrido. Manel reconoce que «creo que sería capaz de detectar si hay algún impostor haciendo un playback de Bruce. Después de tantos años interpretando y escuchando su música, creo saber cómo hay que colocar la voz y la garganta».

Manel celebra el salto que han experimentado las producciones coreanas en los últimos años, contando con «El Juego del Calamar» como su punto de inflexión definitivo. «Las plataformas son el fruto de la globalización. Pero ya no tengo tan claro que cuando vemos «El juego del Calamar» sigamos interpretándola como una serie asiática , sino como un gran guion sin analizar su origen».

Pero más allá del show y entretenimiento que garantiza «Veo Cómo Cantas» el presentador pone en valor el compromiso con la música que tienen él y Atresmedia. «Este programa también significa un escaparate para todo ese talento anónimo que sigue persiguiendo su sueño en la sombra». Pero además, como ya hace «La Voz», «Veo Cómo Cantas» también ensalza la capacidad vocal por encima de cualquier condición física. «Creo que España dio un paso enorme dejando atrás la época en la que los cantantes tenían que ser sex symbols», cuenta Fuentes.

Manel reconoce el mérito de los asesores, quienes «han acumulado habilidad para detectar a quienes poseen el verdadero talento », reconoce. Para él resulta tan difícil simular que se tiene talento para cantar como intentar ocultar el que realmente se tiene. Es la magia de este programa, que alcanzó un 16,9% de cuota en su primera temporada.