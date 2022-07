Mercedes Milá recuerda su final en «Gran Hermano» y la depresión

Ayer debutaba el programa de Mediaset «Ya es verano» (remplazando a «Viva la vida»), que contaba con la reaparición televisiva de Frank Blanco, quien fuera presentador de «Zapeando» durante años. Pero este no fue el único regreso a Mediaset en el programa de ayer. Mercedes Milá concedió al programa una entrevista en profundidad durante su estancia vacacional en Mahón (Menorca), su lugar preferido para perderse.

Desde allí repasó su momento de mayor fama mediática, pero también de mayor desequilibrio emocional. Gran Hermano supuso para ella una tonelada de emociones que se le fue de las manos en la última etapa: «Estaba tan destrozada física y psíquicamente que tuve que tomarme un tiempo en serio. Lo que viene siendo una depresión». Sin embargo, no quiso desmerecer su paso por el programa y reconoció la importancia que ha tenido en su carrera: «Yo me he hecho millonaria haciendo ‘Gran Hermano’. Millonaria de todo: de dinero y, sobre todo, de sentimientos y emociones».

Pero todavía se quiso remontar más atrás. Recordó cuando perdió su casa en Mahón por problemas con la concesión estatal: «Se acabó mi vida, y no exagero nada». También tuvo tiempo para recordar a su familia y orígenes aristocráticos. Aunque fuese hija de conde decidió renunciar al título, el cual ostenta su hermano, el corresponsal Lorenzo Milá: «Yo era niña bien, pero dejé de serlo porque entendí lo que era ser niña bien».