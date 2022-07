Matamoros, sin pelos en la lengua, replica a Mercedes Milá en ‘Sálvame’: “No has sabido asimilar que el tiempo pasa”

Unos desafortunados comentarios de Kiko Matamoros a Mariana en ‘Supervivientes’ provocaron el enfado de Mercedes Milá hace tan solo unas semanas: “Matamoros se está retratando cada día y ya no puede tapar más sus vergüenzas. Se me han vuelto revolver las tripas. Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie, que lo hace solo tolerable a Jorge Javier y a cuatro más. Yo sí lo he reconocido y por desgracia he tenido que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo”, deslizó la comunicadora.

Mercedes Milá y Kiko Matamoros en imágenes de archivo FOTO: Gtres

A su vuelta de Honduras, Kiko, con la sinceridad que le caracteriza, no quiso dejar pasar la oportunidad de contestar a la que un día fue su compañera de cadena: “Pues tiene buena pluma. Me da igual, es su opinión y la respeto. Es una profesional contrastada del medio, pero podría contar públicamente cosas que conozco de ella que a lo mejor modificaban un poco la imagen que tiene, y no lo voy a hacer”.

Pero la cosa no se quedó ahí, y es que este mismo sábado, la prensa le comentaba a Mercedes que Kiko le había respondido a lo que esta había dicho: “Me la sopla”, reaccionaba ante el asombro de los allí presentes.

Mercedes Milá cuando le preguntan por Matamoros: pic.twitter.com/iMM5VKvrWY — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 17, 2022

Por su parte, el colaborador de ‘Sálvame’ ha vuelto a replicar a la que parece se ha convertido en una de sus archienemigas públicas: “Me parece una expresión malsonante e impropia de una señora con su trayectoria profesional. Ella no ha tenido un comportamiento ejemplar en los platós y creo que no ha sabido asimilar que el tiempo pasa para todos... Hay una cosa que te viene muy bien, Mercedes: ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’, y eso es lo que te encaja, guapa”, ha afirmado Matamoros sobre ella ante el asombro de los presentadores del programa, Carlos Lozano y María Patiño.