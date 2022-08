RTVE la vuelve a liar en Twitter por un rótulo, esta vez sobre Ayuso

Hace ya más de un año que la anterior Dirección de RTVE tuvo que dar explicaciones y tomar medidas por la emisión de un rótulo sobre el Rey Juan Carlos en su magacín matinal. Aprovechando la noticia de los nuevos planes de estudio de la Princesa Leonor y la intención de que se siga formando fuera de España, el programa emitió el siguiente rótulo: «Leonor se va de España, como su abuelo», refiriéndose al emérito.

Entonces este rótulo se viralizó alcanzando cotas de escándalo nacional y obligando a la Corporación a dar explicaciones tanto a la clase política como a sus espectadores a través de su espacio «RTVE Responde».

Pero este mismo fin de semana, con motivo del acto de Feijoo en Pontevedra al que asistirá la Presidenta de la Comunidad de Madrid, rotulaba así un avance durante la emisión de la información meteorológica en el canal 24 horas de RTVE: «Un acto de Feijóo en Pontevedra al que asistirá la Isabel Ayuso». La imagen de dicho rótulo no ha tardado en convertirse en tendencia en redes, donde los usuarios discutían esta mañana sobre la posible intencionalidad de la cadena pública en este error, que no es el primero. Otros, en cambio quitan hierro al asunto, argumentando que solo se trata de un artículo femenino mal colocado y no de una referencia despectiva hacia Ayuso.

En el anterior caso del rótulo del Rey Juan Carlos, el despido del autor de aquella frase despectiva fue anulado por el Tribunal de Justicia de Madrid. Éste sentenció que «no contenía ninguna expresión con un significado objetivamente injurioso o vejatorio hacía la Princesa, cuya honestidad no quedó realmente en entredicho». En cambio, el mismo tribunal sí reconocía que el rótulo era «una apostilla claramente inapropiada e impertinente, que lejos de aportar algo a la noticia la enturbió y ensombreció, desviando injustificadamente la atención hacía un aspecto objetivamente lesivo, no de la reputación de la Infanta, sino de la imagen de la familia de la que forma parte»