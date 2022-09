Chicote cumple su sueño: regresa «Pesadilla en la cocina»

Durante el tiempo que duró la pandemia, el sector de la hostelería fue uno de los más castigados por las restricciones sanitarias y muchos restaurantes y bares tuvieron que cerrar. Y el corazón de Alberto Chicote se rompió. Y no solo porque lleve en la patata la profesión, si no porque uno de sus éxitos televisivos, «Pesadilla en la cocina» va de salvar restaurantes cuando están casi en los estertores del cierre. Desde que terminó la séptima temporada del programa de laSexta hace más de dos años, el cocinero confiesa que no ha habido un día en el que no recibiera el mensaje de «¿Pesadilla pa’ cuándo?», y lo compartió este jueves en el Festival de televisión de Vitoria (FesTVal), al que acudió para presentar la que será la octava entrega del programa y celebrando su décimo año de emisión en la cadena de Atresmedia con, además, una cabecera en la que se convierte en personaje de cómic.

«El 13 de marzo de 2020 estábamos terminando de grabar ‘’¿Te lo vas a comer?’’, y faltaban por cerrar un par de casos y la directora de programas me dijo: ‘’El miércoles tenemos que grabar una cosa’'. Y el día 14 te das cuenta de que un trabajo puesto en marcha, con el equipo en marcha, reuniones previas..., se va todo al carajo. ¡Cómo haces pesadilla con mascarilla!», desveló Chicote en la rueda de prensa en la que han intervenido Pablo Abelenda, productor ejecutivo de Warner Bros. ITVP., Julieta Cherep, directora del espacio y Esther Pérez, gerente de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV.

Todos han resaltado que esta entrega es «más pesadilla que nunca» ya que como confirma el chef, intentaron grabar varias veces sin éxito y «cuando se hace de verdad, recuerdo que me entró un canguelo... Nos hemos encontrado con casos, aparte de los de siempre, que venían con una serie de historias de dos años tétricos donde muchísimos han desaparecido». Quizá ese ha sido el reto para Chicote, que asegura que gracias al «trabajazo» del programa y los propios restaurantes han conseguido una gran temporada. En ella, volverán a enfrentarse a personalidades irascibles, dueños que pierden los papeles, cocineros que abandonan los platos entre gritos y camareros que sienten pavor ante la idea de hablar con sus jefes. En la nueva edición, Alberto Chicote hará, por primera vez, una parada en el Camino de Santiago, en este caso para intentar darle un giro completo al rumbo de un hotel restaurante ubicado en plena Vía de la Plata, un negocio que no funciona como debería por un jefe obsesionado con tenerlo todo bajo control y al que la tozudez le ha costado su matrimonio. También por primera vez, «Pesadilla en la cocina» tratará de ayudar en el mismo programa a dos restaurantes, dos locales cuyo dueño pasa de 0 a 100 en cuestión de segundos y que, pese a tener cinco negocios bajo su nombre, no consigue que le salgan las cuentas. El programa intentará además salvar de la ruina a una taberna andaluza ubicada en el conocido barrio de la Macarena (Sevilla), regentada desde hace más de 40 años por dos mellizos, cuya situación económica les impide jubilarse y un cocinero explosivo que se encarará en varias ocasiones con Chicote.

Conflicto, momentos estelares y mucho más Alberto Chicote para esta nueva temporada, en la que, una vez más, se cumple el sueño de todo el equipo de «Pesadilla en la cocina»: ayudar.