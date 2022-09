Así fue el esperado regreso de Dani Mateo en «Zapeando»

Una de las comidillas entre los portales de contenidos televisivos ha sido la inesperada ausencia de Dani Mateo durante los últimos programas de «Zapeando», donde ha sido ejemplarmente sustituido por Lorena Castell. La presentadora vive un gran momento profesional, en el que combina su papel en «Zapeando», con su participación en Masterchef y su proyecto de espectáculo de Bingo en Madrid los fines de semana.

Pero a pesar de la versatilidad de Castell, nada silenciaba los rumores y especulaciones sobre la ausencia del presentador titular, quien hace solo dos días «alimentaba» aún más esta incertidumbre publicando un misterioso mensaje en el que citaba la célebre frase del cómico Ricky Gervais: «Siempre que te sientas deprimido por la vida y pienses que a nadie le importa, recuerda que pronto morirás y nada de esto importará. Que tengas un fantástico día».

Pero ayer el propio Dani y «Zapeando» zanjaban las especulaciones. El presentador ya en plató, aunque no quiso detallar los motivos que le habían distanciado de los focos en las últimas entregas, sí hizo referencia a su ausencia. “¡Aquí estoy otra vez! La segunda venida de Cristo”, dijo. Y tirando de comedia le quitó hierro al asunto, haciendo referencia a los trastornos posvacacionales: «Llevaba una semana y me había cansado, así que tuve que parar. A ver cuánto duro, que a mí el trabajo me sienta regular».

Como no podía ser de otra forma, no olvidó felicitar a su compañera Lorena por sus sustitución: “Tenemos un equipo que da igual quién juegue”.