Emmanuel Esparza, primer expulsado de “MasterChef Celebrity 7″: “Si intentas hacer un personaje el programa te pasa por encima”

El actor español Emmanuel Esparza ha visto como su participación en la séptima edición de “MasterChef Celebrity” se truncaba tras el primer programa. Tras solo tres platos ha tenido que despedirse del resto de compañeros soñando con una repesca, habitual del programa producido por Shine Iberia que emite Televisión Española.

En su expulsión explicó: “Me he dejado el alma. Es el plato que más he peleado en mi vida, pero no haberlo hecho en mi vida me ha perjudicado”, dice Emmanuel Esparza. “Tengo que agradecer la oportunidad al programa y a los compañeros. Ha sido corto, pero alucinante. Es un programa de un nivel espectacular”.

Es cierto que el actor estuvo muy callado durante la rueda de prensa anterior a la presentación del talent culinario de TVE en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) celebrado hace una semana. Posiblemente no tenía muchos datos más allá de si ha sido repescado o si es el ganador o sabe quién es (ambas posiblemente).

Las pistas que dio sobre su participación durante el FesTVal son que evidentemente hay gente con una estrategia y aseguró que hay que tener cuidado con el periodista Nico Abad, porque “las mata callando el cabrón”. En cuanto a cómo se enfrentó a las críticas buenas y malas, el actor matiza que “es importante entender que el programa lo que necesita, aparte de que te lo pases bien, es que si intentas hacer un personaje, no te va a funcionar, porque el programa te pasa por encima”.

También confesó que durante el cocinado “estás manejando muchas emociones y cuando te pegan un zasca en un plato o cuando te sale bien, si dejas que eso fluya, nos vas a ver en la pantalla y las sonrisas y los enfados son sinceros. Cuando no sale bien los enfados son de verdad y tienes que entender que es un programa de televisión, una competición. Y al día siguiente volver al 100 por cien porque el programa lo necesita”.

La relación entre los concursantes estaba centrada en el cocinado y las recetas, y como adelanta Esparza, “Estamos todo el puto día pensando en cocina. “Buenos días. ¿cómo se hace...?”. Las conversaciones son solo de comida”. El actor participó el año pasado en la edición colombiana del formato. No le fue nada mal allí, de hecho, aguantó doce programas hasta abandonar el concurso, cuando el actor optó por no emplatar el arroz que había elaborado, ya que se le había quedado crudo.