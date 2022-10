El vídeo inédito: Joaquín baila con Rosario Flores

Tras un arranque con Dabiz Muñoz que rompió récords con un 29,5% de cuota de pantalla, el futbolista (ahora presentador) Joaquín Sánchez, está dando rienda suelta a su personalidad con “Joaquín, el novato” en Antena 3. Esta semana se lanzó con Rosario a una entrevista en la que ambos estaban en su salsa y consiguieron un 21% de share.

El comienzo fue de lo más prometedor. Primero un cameo de Matías Prats: “Una noticia que está dando la vuelta al mundo, anoche en la gala de los Grammy, Rosario y Joaquín recibieron toda una lluvia de Premios. La pareja española arrasó con 8 galardones. Su videoclip ‘Te lo digo todo y no te digo ná’ se alzó entre otros con los Grammy de mejor videoclip del año, internacional y latino. Además el tema ya es numero 1 en todas las listas de ventas americanas”. Y después el encuentro entre los dos en la playa: “Apagamos las cámaras y nos bañamos ahora mismo en pelotas”, le dijo el bético a la cantante, que durante todo el programa siguió perfectamente el rollo. Se animaron a hablar de todo y hasta a cantar, pero lo que no se vio en el montaje final fue el baile que se marcaron los dos juntos ante el asombro del equipo del programa.

Chonchi Heredia le dedica una canción a Joaquín Sánchez mientras Rosario Flores y Antonio Carmona la acompañan con las palmas. Un bonito tema lleno de arte ante el que ‘Joaquín, el novato’ no duda en ponerse en pie y comenzar a bailar. Rosario Flores también se levanta al son de la música para acompañar a Joaquín Sánchez. Un baile lleno de arte en el que el deportista y la cantante sacan todo su duende flamenco que les corre por las venas.

Durante el programa la artista se sinceró como nunca: No fui libre. Siempre fui la hija de Lola Flores. Nunca me he podido hacer top less, ni besarme con mi novio en un bar... No cambiaría mi vida por nada, pero como madre he querido que mis hijos estuvieran apartados y fueran libres”. Incluso se atrevió a hablar de los amores de su madre.