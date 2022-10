La lección de etología de Frank Cuesta al biólogo que le llama «payaso»: «Me menospreciáis porque salía en la tele»

En su último video en Youtube, Frank Cuesta ha querido hacer público un mensaje que ha recibido de un joven biólogo. En el mensaje acusa a Frank de que sus conocimientos no alcanzan ni el nivel básico de etología y que toda la comunidad científica le rechaza, porque no tiene ni una sola publicación en revistas científicas. Además carga contra él por «molestar a los animales» y ser un «payaso» cuyo único objetivo ha sido «ganar dinero acosta de ellos». El mensaje, compartido por el propio Frank, también hace referencia a su santuario de animales en Tailandia, sobre el cual el biólogo asegura que con la legislación y controles españoles no estaría permitido.

Frank desde su santuario en Tailandia ha catalogado la actitud del biólogo como «la prepotencia que todos hemos tenido de jóvenes. Te crees que por estar estudiando ya lo sabes todo». El ahora youtuber ha reflexionado sobre el eterno debate de si los libros y la universidad te dotan de las herramientas y conocimientos suficientes para ejercer. «En un mes aquí aprendes más que en tres años de cursos y clases, porque para conocer tienes que estar en contacto con la realidad. Los libros te dan la base, pero no la noción.

Frank también ha sacado pecho de su trayectoria en los medios, sintiéndose orgulloso por ser la persona de habla hispana que más programas sobre naturaleza ha grabado. Los biólogos solo me menospreciáis porque yo he hecho tele y vosotros no». El comunicador entiende que haya gente a quien no le guste su contenido, pero asegura que «he conseguido acercar animales a mucha gente que de otra forma jamás los habría visto». También respondía al biólogo reconociendo que no se puede comparar con Félix Rodríguez de la Fuente, ni Félix lo podría hacer con él. «Hemos hecho cosas distintas en épocas distintas».

Más allá de las palabras, Frank decidía hacer una demostración de la etología que ha aprendido en todos estos años, enseñando el ecosistema que ha creado en el santuario, en el que conviven distintas especies. Los animales responden y reaccionan a sus silbidos, mientras reclaman e imponen su espacio.