María Hervás desveló el pasado de un novio complicado y el desafío de “quitarse el barrio” y hacer de pija

Si la semana comenzaba con la visita de los actores Blanca Suárez y Rubén Cortada para presentar su última película “El cuarto pasajero”, el programa de Antena 3 “El Hormiguero” continuaba con la visita de actores. En esta ocasión Pablo Motos recibía a Álex García y María Hervás, que presentaron ‘El Inmortal’, la nueva serie original de Movistar Plus+ que se estrena en la plataforma el jueves 27 de octubre.

La ficción es un drama criminal ambientado en el Madrid de la década de los 90 inspirado en la historia de la banda de Los Miami.

“En mi barrio, cuando nos enfrentábamos con otros barrios, la amenaza siempre pasaba por: ‘Te voy a traer a mi primo de Los Miami’. Entonces te quedabas calmadito un tiempo, no volvías a molestar en un ratito temiendo que aparecieran y luego todo volvía a la normalidad”, contó la actriz del barrio madrileño de Puerta de Toledo.

Álex García interpreta en este caso a José Antonio, que es nada menos que el líder de la banda. “Es una persona que no duda, que tiene unas normas morales muy particulares, pero que le parecen lo más importante en este mundo y que cuando tiene algo claro va a por ello y no hay nadie, desgraciadamente, que le haga cambiar de idea”.

El canario además promocionó un tema musical. “Da la casualidad de que esta noche estrenamos un videoclip que se llama ‘Cambiar el mundo’ de una banda de Tenerife que se llama Guineo y que hemos hecho muy amorosamente y muy humildemente en Tenerife hace unos meses”, dijo.

Entre las curiosidades más personales, hablando Pablo Motos sobre los malos y los buenos “Yo creo que un malo se puede hacer bueno, porque en mi barrio he tenido una infancia en parte bastante ‘El Inmortal’. Y de las personas que hacían butrones cuando teníamos 16 años y estaban en la GRUME (Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial) todo el día, algunas han acabado realmente mal, pero otras, empezando por mi primer novio, han rehecho su vida y ahora tienen trabajos de bien”, contó María.

“Yo pienso que son elecciones en la vida y sí que es verdad que influye la familia en la que te hayas criado, el barrio en el que hayas crecido, lo que hayas vivido de pequeño... Pero tenemos ejemplos de personas que lo han pasado muy mal y han decidido transformar eso en algo bello, como Nelson Mandela. Así que creo que a todos los niveles se pueden tomar buenas decisiones independientemente de que el examen que cada uno pasa en esta vida nunca es el mismo”, apuntó Álex García.

El desafío de ser pija y quitarse el barrio

María Hervás contó los problemas que ha tenido con su personaje: “A mí me llamaron para hacer la serie y no es fácil que te llamen sin pedirte un casting, pero a mí me lo ofrecieron de primeras. Luego se desdijeron y empezaron a pedirme pruebas, pero como pasado casi un año. Entonces hubo un momento en el que no estaba nada claro si yo la iba a hacer o no y me llegaron unos rumores de que había quien creía que no iba a poder hacer nunca un personaje de ese tipo porque era una chica de clase alta, aunque era una ficción. Entonces, una de las personas que tenía que decidir, dijo: ‘Es que María Hervás es de barrio y no se va a poder quitar el barrio’. Así que me obcequé en hacerles ver que soy actriz y puedo interpretar cualquier personaje”.

¿Y qué hizo? “Me vi muchos documentales de las supermodelos de los 90 que admiro mucho y que pensé que serían la referencia de Isabel, mi personaje, en aquel momento, a quién querría parecerse cuando todavía no había influencers ni redes sociales. Y pensé que a las supermodelos que había en aquel momento, así que estuvo mirando mucho su manera de vivir y me inspiré en ellas”, relató Hervás.