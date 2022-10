«Perni», el antídoto noruego contra las toxicidades

En su primera temporada Perni era la madre protectora que anteponía el bienestar familiar ante sus intereses más egoístas, la que sostenía las últimas vigas antes de que la casa se derrumbara por completo. Ahora todo ha saltado por los aires y Perni afronta una fase de recuperación, pero sus métodos a veces no son los más convenientes.

COSMO estrena el próximo 16 de noviembre la segunda temporada de una de las ficciones noruegas más internacionales y mejor valoradas por la crítica. La actriz Henriette Steenstrup se encuentra de promo y atendiendo a medios de todo el mundo. Aunque la serie esté ambientada en el país nórdico, Perni tiene los mismos problemas que muchas mujeres de cualquier país del planeta.

Ahora su personaje, desolada por la pérdida de su hermana, encuentra refugio en la medicación que le ayuda a dormir, de la cual acabará abusando. «Para este papel he investigado sore las adicciones a determinados fármacos», revela Henriette. «Creo que falta información sobre este tipo de problemas, especialmente para la gente joven», añade la actriz.

Por si fuera poco, el entorno familiar de la protagonista se tambalea y las secuelas de las relaciones tóxicas que ha arrastrado durante toda su vida ven ahora la luz. «La relación con su exmarido le marca completamente. Durante toda la primera temporada ella vive obsesionada con proteger a sus hijos y aparentando normalidad, pero ahora los hijos comienzan a ser conscientes de la verdadera realidad», comparte la intérprete. Pero a ella aún le cuesta delegar la responsabilidad en los demás y acaba enfrentándose sola a todos los problemas.

Una de estas toxicidades deriva en una insana competencia entre ella y su exmarido por ganarse la preferencia de sus hijos. Una situación que parecía ya cosa del pasado. «Perni en esta temporada va a aprender que no vale ganarse la lealtad de los hijos de cualquier forma. No todo vale. No es suficiente con ir a verles a los partidos de fútbol. Hay que tener tiempo y dedicación para escucharles, tanto lo que cuentan como lo que no». Además, también descubrirá que la educación no solo consiste en proteger de lo peligros, sino de dotarles de las herramientas necesarias para que un día puedan ser personas independientes y puedan resolver sus conflictos por sí mismos.

Otro de los reveses que tendrá que afrontar es el duelo por la pérdida de su hermana. Perni desarrollará el comportamiento compulsivo de seguir hablando por teléfono con ella, a pesar de tener la certeza de que no recibirá respuesta. «No juzgo a Perni, porque yo también lo haría. Entiendo que es su manera de sentirse cerca de su hermana de nuevo. También es una evidencia de que le cuesta aceptar la realidad y de que se siente completamente abandonada. Creo que estas llamadas es su forma de afrontar el duelo».

Sigrid, la pequeña de la familia, acaba de conocer unos encantadores y nuevos vecinos suecos, un modelo de familia convencional al que no está habituada. Pero poco a poco Sigrid se empieza a sentir seducida por los hábitos de este núcleo familiar y en la comparación su madre sale bastante perjudicada. Al darse cuenta de esto, Perni comenzará a distanciarla de estos idílicos vecinos. «No creo que Perni lo haga por celos. Creo que más bien ella siente que su modelo de familia acaba de quedar cuestionado e incluso amenazado y solo intenta defenderse por instinto. Al mismo tiempo, creo que Sigrid en el fondo solo busca que sus padres se vuelvan a reconciliar y también juega sus propias cartas», remata la actriz.