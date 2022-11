Esther Doña ficha como colaboradora de “Y ahora Sonsoles”

La actriz Esther Doña se sentó este jueves 3 de noviembre con Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3, “Y ahora Sonsoles”, en el que rompió su silencio sobre su relación con el juez Pedraz y su pasado amoroso con Carlos Falcó. Doña, a través de una videollamada y sentada en la terraza de su casa en compañía de su perrita, aseguró que tiene ganas de hablar porque ella es “feliz ante la cámara”. Respecto a Pedraz y a la forma en la que rompieron, asegura que “no soy la única persona a la que le ha ocurrido esto, pero es más frecuente de lo que yo imaginaba”. Después de la entrevista la periodista ha querido agradecerle la oportunidad y de paso le ha hecho una oferta de trabajo

Después de declaraciones como que “hubiera sido un fracaso de matrimonio, así que menos mal que no dimos el paso”, sobre su final con el juez, Sónsoles Ónega le ha agradecido a Esther Doña su sinceridad en la entrevista: “Te agradezco enormemente que no hayas puesto ninguna condición para hacer esta entrevista y que no hayas vetado ninguna pregunta”, ha señalado la presentadora.

Y sin pensárselo dos veces ha sorprendido a la modelo con una oferta laboral: “Te quiero ofrecer algo, quédate de colaboradora en el programa, ¿Te apetece?”, le ha preguntado. Esther Doña se ha ilusionado muchísimo: “¿Enserio? No me puede hacer más ilusión, claro que sí”, ha dicho emocionada.

Eso sí, también ha preguntado “si su perra Chloe puede venir más al programa para acompañarla. ¡Menudo Bombazo! Esther Doña será nueva colaboradora en el programa de ‘Y ahora Sonsoles’ de lunes a viernes a las 19.00h en Antena 3″.