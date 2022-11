Esther Doña habla por primera vez en televisión: “Mi matrimonio con el juez Pedraz hubiese sido un fracaso”

Es una de las mujeres más buscadas dentro de la prensa del corazón. Después de muchos meses de silencio, Esther Doña ha reaparecido públicamente y lo ha hecho en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, presentado por Sonsoles Ónega.

Al más puro estilo del Rey Felipe VI en su discurso de Navidad, el citado formato ha ido anunciando esta esperada entrevista durante la última semana. Una entrevista que ha concedido tas su polémica ruptura con el juez Santiago Pedraz.

¡Hoy es el día de la entrevista #EXCLUSIVA!



Muy atentos a #YAhoraSonsoles porque llega Esther Doña para hacer temblar algún que otro despacho o por lo menos el suelo sobre el que pisa un juez en concreto.





A través de una videollamada y sentada en la terraza de su casa en compañía de su perrita, Doña asegura que tiene ganas de hablar porque ella es “feliz ante la cámara”. Respecto a Pedraz y a la forma en la que rompieron, asegura que “no soy la única persona a la que le ha ocurrido esto, pero es más frecuente de lo que yo imaginaba”.

Esther Doña en @YAhoraSonsoles sobre su ruptura con el juez Pedraz : "Vamos, es que hubiera sido absurdo ese matrimonio".

La viuda ha entrado este jueves en el plató de Antena 3 y se ha sentado en el sofá junto a Sonsoles: “Yo lo he pasado muy mal y he sufrido mucho... Mi relación con Pedraz ha sido como muy pasional y muy intensa, y quizá por eso se rompió, porque éramos totalmente incompatibles”, ha comenzado diciendo.

“Le pidió la mano a mi madre, me compró un anillo y me dijo que su petición estaba previamente autorizada por mi madre. Fue muy bonito y muy emotivo, la verdad. Ambos queríamos casarnos pero él fue el que me lo pidió”, explica la invitada a la presentadora.

Esther Doña: "Nuestra relación ha sido muy pasional. Una relación muy intensa"





Además, ha querido explicar la polémica portada de la revista ‘¡HOLA!’: “El día 20 de agosto me manda un WhatsApp diciéndome que nuestra relación es imposible y me dejó... A día de hoy me alegro porque realmente no teníamos muchas cosas en común y éramos muy diferentes”, dice tajante. “No sé por qué el mantiene la portada de que nos íbamos a casar. Yo tengo muchas preguntas que hacerle y espero algún día poder hacérselas... Hubiera sido un fracaso de matrimonio, así que menos mal que no dimos el paso”.