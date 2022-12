El exconcursante de «Supervivientes» Oto Vans carga contra el reality: «Si no cumples sus sugerencias hay castigo»

El podcast Animales Humanos sigue regalando grandes momentos con entrevistados con pasado televisivo. El último en pasar por sus micrófonos ha sido Oto Vans, quien alcanzó su momento de mayor popularidad durante su paso por Supervivientes. El reality de Telecinco nunca ha estado libre de polémica, siempre cuestionado por su proporción de realidad y ficción.

Oto ha sido más claro que nunca y ha llegado a decir que «está guionizado», aunque luego matizaba que no hay un guion como tal pero « sí nos sugieren directrices»: «Me di cuenta de que la tele no es lo mío cuando vi que realmente sí que estaba guionizado. No está guionizado como tal, el director del programa te sugiere que hagas X cosa. Sugerencias así como suavecitas, y si no cumples las sugerencias como que tienes un poquito de castigo, como que no te sacan. Lo digo por experiencia».

En resumen, Oto confirma que a los concursantes se les exige que den espectáculo y causen polémicas, incluso que protagonicen besos y escenas calientes entre ellos: «Yo no lo hacía. No, no me voy a meter a hablarle a un pavo hetero en plan: ‘Hola, te voy a meter boca’. Esto es lo que me sugerían».

«Lo primero en esta vida, que es lo que me enseñaron mis aitas es el respeto. Yo estoy luchando porque no lo haga la gente no lo voy a hacer yo. A ver, sí que me decían que buscara como movida, pero es que no me apetecía», sentenció el exconcursante en Animales Humanos.