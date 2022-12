“Documentary Now!”: Cuando reírse del cine documental se vuelve arte

Sentarse frente a cualquier película de los Monty Python en versión original, o su fantástico «Flying Circus», debería resultar un placer para todos los sentidos y sobre todo el del humor. Cualquier cosa parecida al ejercicio de «Los caballeros de la mesa cuadrada» es una genialidad, y de eso saben bastante los alumnos de la escuela que se formó alrededor de «Saturday Night Live» («SNL»). Acólitos, actores y guionistas como Fred Armisen, Bill Hader y Seth Meyers, escritores y presentadores habituales como John Mulaney y directores como Rhys Thomas, huyen de lo efímero para parodiar las obras documentales más famosas de la historia en «Documentary Now!». Ahora, tres años y medio después de la última entrega AMC+ estrena hoy la cuarta temporada de estas obras maestras que no sólo utilizan el mejor ingenio que haya creado el hombre atendiendo a los detalles, si no que han arrastrado consigo a intérpretes que se abandonan al juego que proponen los creadores de estas cinco jugosas piezas que juegan con la mente del espectador, al igual que con su capacidad de asombro y esa tímida sonrisilla en la comisura de los labios de los incrédulos.

Cada una de las piezas viene prologada brevemente por una intachable Helen Mirren, que además es la primera en reírse del formato y nos presenta la «temporada 53» de «Documentary Now!». En tan solo media hora, los creadores, junto al productor ejecutivo Lorne Michaels, rinden tributo con mayor o menor éxito a grandes documentales de la historia. Al igual que en la tercera temporada, el primer capítulo es doble y bajo el título «Soldado de la ilusión», rinden homenaje a «Burden of Dreams» (1982), dirigido por Les Blank: una mirada entre bastidores a la realización de «Fitzcarraldo» (1982) de Werner Herzog con Klaus Kinski. Escrito por John Mulaney y protagonizado por Alexander Skarsgård («Big Little Lies»), Nicholas Braun («Succession») y August Diehl («Malditos bastardos»), nos presenta a un visionario cineasta alemán (Skarsgård) que intenta hacer realidad su obra magna: retratar a la población nativa de las montañas rusas de Ular al tiempo que crea la sitcom «Niñera soltera». Kevin Bishop, Gana Bayarsaikhan, Matthias Rimpler y Fred Armisen completan reparto. Hilarante Diehl como un Klaus Kinski fuera de sí.

El segundo corto es un caramelo. Cate Blanchet crea y protagoniza «Dos peluqueras en Bagglyport», que mezcla « 3 Salons At the Seaside» con el documental de «Vogue» «The September Issue». Una peluquera y su inútil asistente recrean el día a día de su absurdo negocio con decenas de clientas con su canoso cabello a cámara lenta. La ficción cuenta con Harriet Walter («Killing Eve»), como la dueña del establecimiento que se devana los sesos para elegir las mejores fotos para su libro de «estilo» anual, mientras recibe correspondencia de clientas de vacaciones en Mallorca, recién secuestradas. La tercera pieza tampoco tiene desperdicio y es que parodia a su manera al documental «When We Were Kings» (1996) («Cuando éramos reyes») de Leon Gast, sobre el combate de boxeo por el campeonato de peso pesado más famoso de todos los tiempos: el «Rumble in the Jungle» entre el campeón George Foreman y el retador Muhammad Ali. Narra el deporte galés de Craig Maes, también conocido como «Field Rock», y la icónica pelea de 1974 denominada «The Melon vs. The Felon» con dos luchadores lanzándose piedras con los comentarios añadidos de dos periodistas «especializados» interpretados por Jonathan Pryce y John Rhys-Davies y el cameo de Tom Jones como expolicía.

Cierran esta temporada «My Monkey Grifter», inspirada en «My Octopus Teacher» (2020) de Pippa Ehrlich y James Reed, y protagonizado por Jamie Demetriou y Fred Armisen, y «Trouver Frisson», que presenta a la actriz francesa Liliane Rovère y Ronald Guttman, en una pieza que ironiza con «Las espigadoras y yo» (2020) y «Las playas de Agnès» (2008), de Agnés Varda. La pieza narra cómo la célebre cineasta francesa Ida Leos (Rovère) busca por qué ya no experimenta la piel de gallina que siempre ha sido su guía. Auténticas obras de arte para paladares exquisitos.