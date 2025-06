Tres míticos socialistas sentencian el escándalo de Leire Díez: "España necesita un PSOE diferente"

No hay otro nombre capaz de acaparar tanto los focos esta semana como el del Leire Díez. Tras la comparecencia de 'la fontanera del PSOE' y su inesperado encontronazo con el empresario Víctor de Aldama, muchas son las voces otrora pertenecientes al partido que critican la actual gestión del PSOE. Y por ello, en 'Espejo Público' han querido contar con las más destacadas.

El magazine de actualidad de Antena 3 ha recibido como invitados excepcionales a Soraya Rodríguez, antigua portavoz parlamentaria del PSOE, Javier Lambán, expresidente de Aragón y Tomás Gómez, exsecretario general de la federación madrileña socialista. Tras saludar a Susanna Griso y el resto de colaboradores, los políticos han tenido vía libre para expresar su descontento.

Hay que saber ganarse el carnet

Rodríguez ha comenzado las intervenciones declarando la vergüenza que le producía "el espectáculo" (refiriéndose tanto a Díez como De Aldama) originado en la comparecencia del día anterior. La abogada sostiene que se debía de apostar por un proyecto socialista nacional. Dentro de ese proyecto se enmarca perfectamente, de acuerdo a la vallisoletana, la figura de Lambán. "El mayor ejercicio de patriotismo de un socialista es la caja común de la Seguridad Social", ha expresado el aragonés.

"Se puede ser socialista y defender que España es una nación", señala Soraya. La ex política ha querido destacar que el argumento de quien fuera también senador no podría tener más razón y lógica. "Está pensando que España necesita un Partido Socialista diferente", ha afirmado de manera contundente.

En su día no respaldaron a Sánchez

Tras ser preguntados acerca de si votarían a Pedro Sánchez en los comicios generales de 2027, Soraya Rodríguez ha dejado claro que no es que no tenga claro a quién votaría, sino que en su día no llegó a votar al actual presidente del Gobierno. "Yo no he votado a Pedro Sánchez", ha desvelado.

A la hora de justificar su decisión, Rodríguez ha comentado que se fue del partido "porque no estaba en absoluto de acuerdo, como no lo estaba Javier Lambán". Según ha desarrollado, ha habido mucha gente dentro de la formación que se mostraba disconforme con la forma con la que el partido pretendía gobernar. "Haciendo depender la gobernabilidad de aquellos que la primera legislatura estaban dando un golpe de Estado [...] Haciendo peligrar la unidad de España. Me parece imposible", ha concluido.