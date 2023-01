Màxim Huerta se cae definitivamente del Benidorm Fest

Ayer ern la presentación oficial de las dos semifinales del Benidorm Fest, que tendrá lugar en poco más de dos semanas, Inés Hernand quiso acordarse de sus compañeros de la primera edición. Alaska y Màxim Huerta acompañaron a Hernand en su debut en una gala y ella ayer les agradeció todo lo que pudo aprender. En el caso de Alaska, al menos pudo repetir experiencia en el Benidorm Fest Stars de la pasada programación navideña de RTVE. Pero, en cambio Huerta no contará este año con ningún espacio propio.

Hoy se desmentía definitivamente la posibilidad de que el escritor y presentador tuviese un espacio diario durante el certamen musical. Así, además de ser remplazado por Rodrigo Vázquez (presentador de «El Cazador»), se queda sin el espacio en el access que parecía que RTVE le tenía reservado para él. Aun así, parece mentira que con la cantidad de iniciativas, actuaciones y festivales anexos que se celebrarán durante esos días en Benidorm no hayan encontrado un acuerdo con el presentador. Por si fuera poco, el escritor, al igual que todo el equipo del año pasado, ha contado siempre con el apoyo y admiración de la comunidad eurofan.

Pero según su última publicación todo parece reducirse a una decisión del propio Màxim: «Muchos me preguntan y quiero decirlo desde aquí, desde mi propio canal. No voy a estar en el Benidorm Fest, que al principio sí, pero prefiero quedarme con el recuerdo del año pasado, que fue maravilloso. Con mi grandísima amiga Alaska y con la divertidísima e ingeniosa Inés Hernand. Lo guardaré para siempre como un buen recuerdo, pero este año no, este año suerte a los siguientes, a los segundos. Un abrazo y os quiero, así todo resuelto».