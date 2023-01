El momentazo viral de Josema Yuste: “Bona nit, no colguis”

La vuelta del programa de Antena 3 “El hormiguero 3.0″ estuvo protagonizada por la visita de Josema Yuste y Santiago Urrialde para presentar “El Aguafiestas”, la obra que están haciendo en el teatro Victoria de Madrid.

En ella cuentan la historia de un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con uno de sus encargos desde la ventana de su cuarto. Para su desgracia, y para fortuna de la víctima, su misión se verá interrumpida por el huésped de la habitación de al lado.

Tras hacer un repaso por la sinopsis de la obra, Pablo Motos indagó en cuáles eran esas manías de Josema Yuste, eternamente conocido por formar parte de Martes y Trece. Y no son pocas. Una de ellas, algo que no soporta su compañero de escena: “Se pasa toda la comida saliendo a fumar, no puedes comer con él tranquilamente”.

“La ficción supera la realidad”, Josema Yuste nos cuenta de qué trata "El Aguafiestas" #JosemaSantiEH pic.twitter.com/Y3NBT81ORs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 16, 2023

Pero hay más. “No puedo con la laca, tengo alergia. Tampoco me gustan las luces de techo, me dan dolor de cabeza. Solo soporto la de la cocina, pero en el resto de la casa tengo lamparitas para luz media”, admitió.

La cosa no se quedó ahí, Josema continuó: “También odio el incienso, no me gusta el olor. Tengo alergia a todo lo sintético, siempre llevo ropa de algodón. Por último, no pueden faltar plátanos y dátiles en mi camerino”.

Su compañero de escena añadió algo más acerca de la cuenta de todas las enfermedades que ha sufrido Josema Yuste durante la gira: “Unas 67 cosas” . “Tiene enfermedades a diario diferentes, tengo apuntadas unas 67 cosas que él me ha ido contando”.

En su caso, Urrialde descubrió que es sonámbulo “hace ocho años que lo he descubierto. Seguramente me hayan ocurrido cosas que no sé”.

Sin duda el momento más divertido llegó con la tarjeta del Hormiguero. Fue Josema Yuste quien hizo el primer intento en esa llamada al azar. En ese momento la risa se apoderó de él al intentar hacer la pregunta, la persona contestó en valenciano, el humorista quiso bromear, trató de contestar: “Bona nit. No colguis”. Como era de esperar le colgaron automáticamente.

En otro intento a la misma persona, ya con Urrialde hubo más suerte. Las risas estuvieron aseguradas.