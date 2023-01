Aritz Aren la lía en una entrevista y las redes se le echan encima

Solo quedan dos semanas para que arranque el Benidorm Fest 2023 y ya se palpan los nervios y la tensión. Algunos concursantes han acudido a diversos medios de comunicación para promocionar su propuesta y rascar todo el apoyo posible. Este ha sido el caso de Aritz Aren, que ha visitado La Red Room de Malbert en Podimo.

Aritz Arén es uno de los 18 aspirantes del segundo Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2023 con “Flamenco”. Pues bien, durante la entrevista el valenciano ha decidido lanzarse y opinar de manera muy sincera sobre las propuestas de sus competidores, y alguno que otro no ha salido muy bien parado. Es por eso que palabras no han sentado muy bien a la comunidad eurofan que parece estar muy encendida en las redes sociales.

Desde un principio Arén no quería mojarse en exceso, pero el presentador ha insistido en que sea honesto acerca de lo que piensa sobre el resto de las propuestas de sus compañeros. “Me gustan los temas, yo pensaba que no me iban a gustar, pero todos no. Como bailarín, sí que veo temas bailables, pero no veo que el artista vaya a poder defender eso”, respondió Aritz.

Pero esto no acaba aquí, Aritz ha sido, además, especialmente crítico en sus palabras con Quiero arder, la propuesta de Agoney. Aunque al principió no quiso mojarse “Esto no se puede decir porque estamos a 10 días”, terminó haciéndolo “No me encanta. Creo que el estilo de Agoney no es el que suelo escuchar. Me parece una canción satánica, pero al final es un poco su concepto. No es la canción que yo escucharía en mi casa”.

🔥LA RED ROOM🔥

Aritz opina sobre la competencia en el #BenidormFest



“La canción de Agoney no me encanta. Veo temas que son bailables pero yo no veo a la artista que pueda defender eso.”



— MALBERT (@ItsMalbert) January 18, 2023

Por otro lado, Blanca Paloma tampoco ha salido del todo bien parada: “Ha cogido una canción movida sabiendo que ella... Hay como mucha base, pero no veo... ¿se quedará en medio haciendo qué?”, lanzó al aire sin estar muy convencido de la propuesta de la artista que repite este año.

Sin duda, estas entrevistas en La Red Room han desatado polémicas entre los eurofans, que han revolucionado Twitter con sus críticas.