El zasca de Anne Igartiburu a Juan del Val: “Eres impresentable”

No hay domingo sin ajuste de cuentas y este no podía ser menos. El “Club de los ofendidos” se saldó con un buen zasca, como no podía ser de otra manera. Ocurría en el programa de Nuria Roca, valga la redundancia en “La Roca”, en laSexta. Es su marido Juan del Val quien se enfrenta a quienes se sienten ofendidos por algún comentario que haya hecho con anterioridad. En este caso el tema estrella había sido los coaches de los que afirmó la semana anterior que: “Todos deben ir a la cárcel”. Nada menos.

Y en esa línea una de las personas afectadas fue una compañera de profesión de Nuria Roca, mítica de la televisión, Anne Igartiburu, que además de llevar toda la vida en TVE hace tiempo que dedica su vida al desarrollo del trabajo personal. No dudó en catalogarlo de “Impresentable”. Juan del Val sacó todos los recursos que tiene para suavizar la cosa. “Quiero decir una cosa, todos los coaches deben de ir a la cárcel menos Anne Igartiburu”, apuntó nada más verla entrar en el programa por videollamada.

🔴Vamos ahora con el 'Club de los ofendidos' por Juan del Val #LaRoca53 https://t.co/CJ05gOWatl pic.twitter.com/03tz2kDhnt — La Roca (@LaRocaLaSexta) January 22, 2023

Su actuación estrella

“¿Para cuándo la detención, que haya una ley para que detengan a todos los coaches?”, aportaba Juan del Val la semana pasada mientras Nuria Roca ya intentaba suavizar la frase, “una cosa es que no te gusten los coaches y otra es que pidas cárcel para ellos”, le argumentó. Pero siguiendo su línea incendiaria zanjó: “Tienen un cuento grandísimo”.

Entonces, al entrar en el programa Anne fue directa al grano. “Nuria, tú sabes que yo te adoro, me encanta estar en La Roca, pero tu marido es un poco impresentable”. Su zasca hizo saltar las risas en el plató y con el carisma y cariño de la presentadora vasca tardó lo mínimo en acabar haciendo las paces con mucho humor: “Es que a Del Val le gusta meterse con todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, del Val, tú me mandas un libro tuyo y yo te dedico el mío, con todo mi cariño para que encuentres la luz y para que sepas que tienes que pensar en positivo”.