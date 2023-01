«Pasapalabra» juega desde hoy a «que gane el mejor»

A lo largo de los más de 20 años de ‘Pasapalabra’ en nuestra televisión, por el programa han pasado auténticos grandes campeones que han logrado batir todos los récords del concurso. Y ahora ocho de ellos regresan para enfrentarse. Antena 3 estrena hoy el torneo «Duelo de Campeones» de «Pasapalabra» (20:00 horas), una liga especial en la que algunos de los concursantes más carismáticos se enfrentarán a distintos duelos por un bote de 50.000 euros. «Algunos ya saben lo que es ganar el Bote y otros aún lo buscan. Pero aunque se hayan llevado el premio, a todos les sigue picando el gusanillo de la competición y medirse con los nuevos talentos. Además, también les gusta rencontrarse con el programa que les cambió la vida», comparte Roberto Leal.

Ocho grandes nombres de «Pasapalabra» regresan al concurso para verse las caras. Los Campeones veteranos Jero Hernández, César Garrido, Alberto Izquierdo y Rosa Nestal se enfrentan a los Campeones nuevos Pablo Díaz, Sofía Álvarez, Nacho Mangut y Marta Terrasa. Entre estos grandísimos concursantes hay auténticas eminencias como Jero, quien acumuló más de 240 programas, divididos en dos etapas. Alberto Izquierdo es todo un veterano en este tipo de especiales, ya que ha participado en todas sus ediciones. Pero sin duda, uno de los favoritos de la audiencia será Pablo Díaz, el primer concursante en llevarse el Bote 1.828.000€ en la segunda etapa en Antena 3. Sin embargo, aspirantes como Marta Terrasa ya saben lo que es ganar a Pablo, lo que le convierte en otra de las grandes favoritas a ganar esta edición de los mejores entre los mejores.

Pasapalabra con Roberto Leal FOTO: Roberto Garver Atresmedia

Para Roberto Leal, como el nombre del programa indica, todos son ya verdaderos campeones. Sin embargo, el presentador de uno de los tres programas más vistos de la televisión no se identifica con ese calificativo: «Nunca me he sentido campeón de nada. Aunque mi profesión y en las audiencias haya mucha competencia, no considero estar rivalizando en ningún campeonato. Es mejor ser un programa regular que siempre responde y disfrutar de los momentos en los que tu espacio está en lo más alto. En esta profesión vales tanto como hayas rendido el día anterior».

A pesar de que todo el talento que combina este programa puede parecer la fórmula infalible para alcanzar el éxito en audiencia, otros formatos que han intentado imitar este modelo no han alcanzado tan buenos resultados. Aunque Roberto Leal asegura no conocer la fórmula del éxito, sí desvela algunas de las claves de la longevidad de «Pasapalabra»: “Después de todos los años que llevo en televisión, todavía creo que nadie conoce este medio a la perfección. Pero, sin duda, uno de los ‘secretos’ de nuestro formato reside en la empatía que tenemos hacia los concursantes. El cariño atraviesa la pantalla».

En las cuatro primeras entregas de este «Duelo de Campeones», fase eliminatoria, un campeón veterano se enfrentará a un campeón nuevo. Ellos no saben quién es su rival hasta que se encuentren cara a cara en el plató. El clasificado será el ganador de cada Rosco y, en caso de empate, el que menos fallos tenga (siguiendo las reglas de «Pasapalabra»). El premio por ganar cada eliminatoria será de 1.200 euros. La quinta y la sexta entrega, las semifinales, será un enfrentamiento más entre los que hayan conseguido superar la primera fase. Por último, este especial tendrá una gran final con los dos duelistas que hayan logrado superar a sus compañeros. El ganador se llevará un premio de 50.000 euros.

Los programas de este torneo tendrán las mismas pruebas que el formato diario de «Pasapalabra». Sin embargo, «Una de cuatro» y «Dónde están» serán pruebas temáticas y tratarán sobre campeones de distintas disciplinas. Son tantas las pruebas, a las que se enfrentan estos concursantes, que resulta fácil plantearse si también triunfarían en otro de los grandes programas de Antena 3, «El Desafío», presentado también por Roberto. «No tengo ninguna duda de que cualquiera de estos duelistas podría competir con garantías en ‘El Desafío’. Entre ambos programas hay un cierto paralelismo. ‘Pasapalabra’ exige tanto que te convierte casi en un deportista de élite. No solo se quitan horas de su tiempo libre para entrenar, sino también hasta horas de sueño». Roberto siente tanta admiración por ellos como por dos de los campeones que más le han inspirado: «Mis dos ídolos siempre serán Miguel Indurain y Usain Bolt».