Así se ha defendido Risto Mejide de la censura de Mediaset en «Viajando con Chester»

Durante toda la semana Mediaset llevaba promocionando la esperada entrevista entre Risto Mejide y Tita Cervera. La pregunta que se utilizaba de gancho en estos anuncios no era otra que sobre la figura paternal de las hijas de Tita. Sin embargo, finalmente esta pregunta no sería emitida en el programa, lo que la cadena justificó de medios como Vertele como un acto de defensa hacia la intimidad de las menores.

Tras confirmarse la ausencia de esta pregunta, el propio Risto anunció en redes que aclararía lo sucedido en «Todo es Mentira». Fue ayer, en dicho programa, cuando después de celebrar los datos de audiencia de Viajando con Chester, el presentador recordó que «yo no soy quien decide que es lo que se emite», aunque reconoció no entender la decisión de Mediaset. «Esto no me impide discrepar de algunas decisiones».

Además Risto, echó en cara a su cadena que llevasen toda la semana promocionando el programa con una pregunta que finalmente no se iba a emitir: ¿Por qué discrepo? Porque no lo entiendo. No entiendo por qué una pregunta, que es una pregunta que la otra persona tiene la libertad para contestar, hecha a una mujer de cuyas hijas se está hablando. Es simplemente hablarle a la madre que tiene la potestad legal de las menores para saber el origen de esas especulaciones sobre el origen biológico. Y ya está”. Por último, el publicista concluía: “No entiendo la decisión de esta cadena de haber quitado esa pregunta, y tampoco entiendo por qué, si era tan poco adecuada, hemos pasado una semana cebándola en las promociones. No lo entiendo”.