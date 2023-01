Risto Mejide se rebela contra Telecinco por eliminar su polémica pregunta a Tita Cervera: “No estoy nada de acuerdo”

“Viajando con Chester” ha regresado a la parrilla de Mediaset y lo ha hecho por todo lo grande. En los avances de uno de los programas se puede escuchar a Risto Mejide preguntando a Tita Cervera sobre la paternidad de sus hijas: “¿El padre de tus hijas es tu hijo, Borja Thyssen?”. La baronesa no salía de su asombro y solo acertó a aclarar que “las niñas tienen un padre”, aunque el resto de la entrevista todavía no se ha emitido, y, por lo visto, nunca lo hará...

Recientemente se ha dado a conocer que Mediaset ha decidido eliminar del montaje final de la entrevista la polémica pregunta. El grupo audiovisual señala que tras esta decisión solo se esconde la voluntad de “preservar la intimidad de dos menores”, esto es, las hijas de la baronesa. Sin embargo, Risto Mejide no apoya en absoluto este cambio de última hora, y así lo ha manifestado a través de sus redes sociales. “No estoy para nada de acuerdo”, se ha quejado en su particular rebelión contra Telecinco.

Tita Cervera, la Baronesa Thyssen, habla de todo y de todos en 'Chester' junto a Risto Mejide FOTO: Telecinco

Aun así, la entrevista a Tita Cervera se prevé de lo más controvertida. Por primera vez, la exmodelo profundizará en los escándalos familiares sobre los que siempre ha guardado silencio, incluyendo el distanciamiento con su hijo Borja, posiblemente a consecuencia de la relación de este con Blanca Cuesta.

“Mi hijo, a los 19 años, se casó y cambió de vida. Lo he echado mucho de menos, hay muchos momentos de mi vida que me hubiera gustado tenerlo al lado. He sufrido mucho por él. ¿Pero qué vamos a hacer? La vida es así”, señala, unas palabras que muchos han entendido como un dardo hacia su nuera. Aunque en los últimos años parecía que habían limado asperezas, todo apunta a que las tensiones familiares siguen tan presentes como siempre, o incluso más.