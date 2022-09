El Consejo de Informativos se pronuncia: “RTVE se encuentra en una situación límite. Otra vez”

Este lunes se daba a conocer una carta abierta en la que el presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, daba su visión sobre la situación del proyecto que había acometido para la Corporación desde su nombramiento hace 18 meses, y cómo ante la falta de confianza, presiones políticas y una caída histórica en las audiencias, había decidido presentar su dimisión ante el Consejo de RTVE en su reunión ordinaria de este martes. Ahora, el Consejo de Informativos de TVE ha advertido de que RTVE se encuentra “en una situación límite” tras la “dimisión negociada” del hasta ahora presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero.

Tras la renuncia de Pérez Tornero, que el órgano ha asegurado que la radiotelevisión pública “queda de nuevo ante un escenario de bloqueo, con falta de proyecto y sin nadie al timón”. Todo en un contexto de pérdida de “apoyo ciudadano, reflejado en las bajas audiencias, y con su marca e identidad desprestigiadas por el continuo acoso y maltrato público que recibe, entre otros, por parte de los partidos políticos de todos los colores”.

Para el Consejo de Informativos de TVE, el balance de la presidencia de Pérez Tornero “no es positivo”. “En el apartado que nos compete, el de los servicios informativos, su gestión ha estado marcada por la ausencia total de proyecto, la inestabilidad en la dirección y por algunos lamentables episodios de extralimitación de sus competencias, tratando de influir en el relato de los Telediarios, encontrándose con la oposición de los periodistas y redactores jefe de esta casa”, ha precisado.

Continuando con su crítica habitual, el Consejo apunta a que Tornero es “continuador de una preocupante externalización de programas informativos, algo ahora especialmente visible con el programa ‘Hablando claro’ y que debe revertirse a la mayor brevedad posible”. Ante la dimisión, el ya ex prsidente “deja muchas incertidumbres jurídicas e institucionales que habrá que comprobar cómo se solventan”. En concreto, ha detallado que “hay proyectos inacabados de indiscutible trascendencia estratégica para RTVE, como la estabilización de los interinos y la convocatoria de oposiciones libres, que no deberían congelarse por la falta de funciones ejecutivas de una Presidencia, ahora mismo, vacante”.

Para acentuar la crisis de RTVE, la carta del Consejo de Informativos apunta a que RTVE “queda en manos de un puñado de voluntades, con enorme riesgo de sufrir una fuerte politización a las puertas de un año con varias citas electorales”. “Produce auténtico hastío escuchar en los medios de comunicación que RTVE fue moneda de negociación partidista entre Gobierno y PP en el contexto de renovación de otros órganos institucionales”.

En este punto, el Consejo de Informativos de TVE ha resaltado que “resulta verdaderamente escandalosa la concepción de servicio público y de libertad de información que propugnan algunos de los que hasta hace poco tenían altas responsabilidades de gobierno: la cuota política, el reparto partidista, por encima del criterio informativo más elemental”. Las críticas van dirigifdas en este caso contra todas las fuerzas políticas implicadas: “Dieron carpetazo al concurso público para elegir a Presidencia y Consejo de Administración de esta corporación, prefiriendo instalar un sistema de cuotas y repartos partidistas”. “Una decisión, como hemos señalado en muchas ocasiones, enormemente perjudicial para los intereses de esta casa y de la propia ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, a la vista de este historial, ningún partido está legitimado para erigirse en defensor de la radiotelevisión pública”, reza el documento

La reivindicación final del Consejo es que el “verdadero sostén” de la cadena pública “son los profesionales de base de esta casa, los que trabajan, a diario, con plena dignidad, elaboran sus informaciones con profesionalidad y honestidad; y buscan y cuidan sus fuentes”. Para terminar lanzan una advertencia: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos. Si detectamos adulteración del relato informativo al dictado de cualquier consigna, los trabajadores no nos plegaremos”, y pretenden defender “la independencia editorial de RTVE con contundencia”. Así, ha sentenciado que la misión del Gobierno, Parlamento y partidos políticos es procurar “las mejores condiciones para ejercer un servicio público de calidad, independiente y bien financiado, no elaborar el guión de los Telediarios”.