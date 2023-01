¿Podría el Cordyceps, el hongo de “The Last of Us”, afectar a los humanos como en la serie?

Debido al calentamiento global en el mundo de “The Last of Us” un hongo se ha extendido y ha infectado a los humanos convirtiéndolos en zombies controlados por un parásito. Lo realmente aterrador del asunto es que el culpable, el hongo Cordyceps, es real.

“La mejor suposición... cordyceps mutó y parte de él entró en el suministro de alimentos, probablemente un ingrediente básico como la harina o el azúcar”, dice Joel. “Había ciertas marcas de alimentos que se vendían en todas partes. En todo el país, en todo el mundo. Pan, cereal, mezcla para panqueques. Si comes lo suficiente, te infectarás”. Así presenta la serie el comienzo de la infección.

Así que tenemos al representante de un género de los hongos de saco con unas 600 especies que se dedican a parasitar sobre todo insectos. Cuando atacan a un huésped su micelio invade y eventualmente reemplaza el tejido. Concretamente, el creador de “The Last of Us” , Neil Druckmann, se inspiró en un video de la naturaleza que muestra el hongo, Ophiocordyceps unilateralis , infectando a una hormiga bala. Aunque los cordyceps son una categoría amplia de parásitos de insectos, el creador eligió a la familia de los ophiocordyceps porque consiguen controlar el cuerpo de su huésped.

Ya tenemos insectos zombies. Se convierten en seres erráticos con un comportamiento anormal ya que los científicos creen que las células fúngicas se extienden por el cerebro e infectan el sistema nervioso para hacerse con los músculos del insecto.

Lo único que salva a los humanos de que “The Last of Us” se haga realidad es que haría falta un salto evolutivo muy grande para que estos hongos afectasen a animales de sangre caliente. También está condicionado por su especificidad, cada hongo sólo puede infectar aquello para lo que está evolutivamente preparado: “el cordyceps que evolucionó para infectar a una hormiga en Tailandia no puede infectar a una especie de hormiga diferente en Florida”.

Aún así los especialistas sí advierten de que el calentamiento de la Tierra está afectando a los hongos. Nuestro cuerpo nos protege en gran medida por su temperatura, y aquellos hongos que evolucionen con temperaturas más altas podrán acabar viviendo en el cuerpo humano. Así parece haber pasado con el Candida auris, que apareció de la nada y su tasa de mortalidad es de entre el 30 y el 60 por ciento de los infectados.

El hongo cordyceps FOTO: Eric Steinert

Por otro lado, Los científicos están analizando varias especificaciones del hongo Cordyceps en busca de posibles beneficios para la salud que van desde ayudar en el control de la diabetes tipo 2 hasta ralentizar el crecimiento de tumores y células cancerosas y aliviar la inflamación