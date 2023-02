Mónica Naranjo: “Si quieres ser imprescindible, tienes que ser diferente”

La semifinal del Benidorm Fest 2023 comenzaba con la arrolladora actuación de Mónica Naranjo, sorprendiendo de nuevo con su ‘vozarrón’, consiguió levantar al público y cantar con todos los espectadores. Dejando por delante una gala prometedora.

Con un atrevido cambio de look rubio platino Mónica ha explicado que “era el momento” y que en esta etapa de su vida se encuentra “muy feliz e ilusionada”, se le nota en la sonrisa y en la cara, según MEC.

La cantante quería buscar “un momento especial” en un momento único de su carrera, pues jamás había estado como conductora de un programa en directo “me sentí pletórica”, ha expresado en la rueda de prensa con los no seleccionados de la semifinal.

Increíble actuación de Mónica Naranjo. El público se pone en pie y canta por todo lo alto 👏👏👏https://t.co/XfxiUJDwp0 — La Razón (@larazon_es) January 31, 2023

Tras 32 años en el mundo de la música, asegura que todavía no sabe nada. “El talento si no va acompañado de trabajo no vale para nada”, ha insistido en la importancia de un esfuerzo constante por reinvertirse y renovar la técnica constantemente. Mónica Naranjo ha advertido a los concursantes que tienen que estar dispuestos a todo ese sacrificio para seguir triunfando “entreno 1 hora vocalmente y preparo los conciertos en una cinta de correr”.

El secreto de Mónica Naranjo es “ser imprescindible”, si quieres serlo “tienes que ser diferente”.