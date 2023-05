Adara entierra el hacha de guerra contra Asraf: ''Estoy mal. No quiero estar así contigo''

El pasado jueves, ‘Supervivientes 2023’ volvió a mostrar cómo el conflicto entre Adara Molinero y Asraf Beno seguía en aumento. Este domingo en ‘Conexión Honduras’ Ion Aramendi, presentador del programa de Telecinco volvió a mostrar imágenes inéditas del jueves en la palapa en la que ambos concursantes intercambiaban palabras pero no en buena sintonía.

"No voy a dejar que manipules nada más, ni que me manipules a mí ni a las situaciones…, es lo que llevas buscando muchas semanas", le soltaba Adara a Asraf. "Si supieras lo que me duele esta situación no pensarías eso", respondía él dando lugar a reproches. ‘’Lo único que quiero es estar con mis amigos, descojonarme y pasarlo bien, y pasar el menor hambre posible, eso es lo único que quiero, déjame en paz. Me iré con la cabeza muy alta porque he sido fiel a mi misma y a lo que siento y lo que siento es que me estás traicionando y vendiendo por detrás’’, concluía Molinero.

Tres días después de lanzarse estos reproches parece que han dado un paso atrás para volver a recuperar su amistad. Fue la propia modelo quien se acercó al míster para zanjar, de una vez por todas, sus diferencias. ‘’Asraf, estoy mal, no quiero estar así contigo. Al final hemos vivido cosas muy bonitas y quiero que por lo menos tengamos..’’, comenzaba a decir Adara.

‘’No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería.’’, le respondía él mientras achacaba su propio comportamiento a causa de ser líder. ‘’Sentía que tenía la responsabilidad de que salieran bien las pruebas, de que comiésemos toda la semana y a lo mejor no tenía que sentirlo", le volvía a decir Beno.

"Pero yo que soy tu amiga, que te pongas a presionarme así...", le espetaba la concursante. ''Quiero que lo que quede lo disfrutemos, he estado muy mal, muy jodida", le decía ella mirándole a los ojos. Asraf, por su parte mostraba su alegría ante esta paz a la vez que se emocionaba. Tras disculparse mutuamente, ambos concursantes se fundían en un abrazo alegrándose de haber arreglado sus diferencias.