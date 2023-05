Ana Rosa Quintana estalla contra Tezanos: ''Mucho está tardando en pedir su dimisión''

"Los españoles han decidido castigar de manera contundente una forma de gobierno marcada por el personalismo. Esta derrota supone el principio del fin del Sanchismo", así comenzaba su programa en Telecinco, Ana Rosa Quintana para lanzar otro mensaje al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos.

La de Usera, tras las elecciones celebradas el 28 de mayo donde el Partido Popular le ha arrebatado al Partido Socialista casi todo el poder autonómico y las grandes ciudades, quiso dejar clara su postura hacia el líder del CIS, especialmente por su última encuesta donde informaba que el partido de Pedro Sánchez ganaría al partido de Feijoo con una ventaja de 800.000 votos, cosa que ha quedado reflejada que no. ‘’Son ya las 9 de la mañana. Mucho está tardando el señor Tezanos en presentar su dimisión", decía contundente Quintana.

La presentadora de Mediaset no ha sido la única en manifestar su desacuerdo hacia Tezanos. José Luis Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, tras la victoria la pasada noche también quiso dedicarle unas palabras al de Santander, unas palabras que mezclaban victoria, ironía y agradecimiento. "Lo dije en el inicio de la campaña electoral y no quiero ser injusto. Dije que habría una persona a la que le agradecería la mayoría absoluta, gracias Tezanos, sin ti no hubiera sido posible", espetaba Almeida en Génova acompañado de Feijoo y Ayuso.

Muchos españoles ha querido mostrar su apoyo a ‘El programa de Ana Rosa’ a través de redes sociales cargando contra el CIS y Tezanos. ‘’¿Se puede juzgar ya a Tezanos por robarnos nuestro dinero y emplearlo con su partido?’’, escribía el usuario @JosPastr

''Ayer fue un gran día para España. Pero no hay que olvidar que la estafa del CIS de Tezanos se ha pagado con nuestros impuestos'', escribía también otra usuaria, @mardegamero