'Y ahora Sonsoles' sorprende con el inesperado regreso de Carmen Lomana como colaboradora

Carmen Lomana ha vuelto a 'Y ahora Sonsoles' como colaboradora, dos años después de su abrupta salida del programa de Antena 3 en 2022. La empresaria, que en su momento abandonó el espacio molesta por la poca participación que le permitían en la tertulia de Atresmedia, regresa con una nueva disposición y, según sus palabras, con la sensación de estar "volviendo a casa".

El anuncio de su regreso lo ha hecho la propia Sonsoles Ónega al inicio de la emisión de este lunes 10 de febrero. "Vuelve Carmen Lomana y vamos a desafiar aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas", ha comentado la presentadora con una sonrisa. Miguel Lago, otro de los colaboradores, no ha dejado pasar la oportunidad para bromear: "Vamos a intentar que no se nos enfade hoy y que ya se nos enfade la semana que viene". Lejos de mostrarse incómoda por las referencias a su anterior marcha, Lomana se ha mostrado contenta por su vuelta al programa. "Estoy encantada y muy bien. Es volver a casa", ha afirmado.

Carmen Lomana LR

En su primer día como colaboradora fija, Carmen Lomana ha participado en el debate sobre los Premios Goya 2025, uno de los temas principales del programa vespertino. La empresaria ha sorprendido con su sinceridad al responder por qué no asistió a la gala: "No voy a donde no me invitan", ha asegurado sin titubeos. Asimismo, Lomana ha explicado que en una edición anterior asistió como invitada de una marca de cosmética y que disfrutó mucho de la experiencia. "Adoro el cine y me encantaría volver a ir", ha añadido. Sonsoles Ónega, por su parte, no ha dejado pasar la oportunidad para preguntarle si le gustaría formar parte del mundo del cine, a lo que Lomana ha respondido con un enigmático "no digo nada… yo no digo nada", lo que ha generado sorpresa entre sus compañeros de tertulia. "¡Uy, uy, que empezamos con el gordo de exclusivas!", ha exclamado la presentadora.

Carmen Lomana en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Por otra parte, además de hablar sobre su relación con el cine, Carmen Lomana ha participado en el análisis de los looks más destacados de la gala. La empresaria ha elogiado especialmente el estilismo de Amaia Salamanca, Macarena García y Kira Miró, aunque esta última ha recibido algunas críticas de expertos en moda. En contraste, Lomana no se ha mostrado convencida con el atuendo de Aitana Sánchez-Gijón: "Parecía que el vestido la llevaba a ella más bien, no sé, como incómoda". Sin duda alguna, el regreso de Carmen Lomana ha marcado el inicio de una nueva etapa en su relación con 'Y ahora Sonsoles'. Aunque en el pasado su salida estuvo rodeada de polémica, su actitud en esta primera jornada ha sido distendida y ha demostrado tener una buena sintonía con el resto del equipo del programa líder de audiencias de las tardes.